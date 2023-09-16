Мінімальна пенсія в Україні зросте вже з 1 січня 2024 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік.

Згідно з проєктом, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2 920 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2 361 грн, тобто порівняно з 2023 роком - на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн). Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Я можу точно сказати що цей бюджет є соціальним, адже другий за величиною напрям коштів після оборони є саме соціальні видатки. Цього року наш уряд збільшив на соціальні видатки коштів на практично 25 мільярдів. Це величезна сума.

Ще близько 100 млрд ми очікуємо збільшення доходів у Пенсійний фонд. Це теж величезна сума. Тож вона дозволяє планувати різні соціальні активності , збільшувати добробут наших громадян, ширше підтримувати тих, хто цього потребує.

Обов'язково ми повинні звертати увагу на боротьбу з бідністю. Адже розуміємо, що велика кількість людей втратили житло, змушені були переміститись, втратили роботу. І на цей напрям уряд спрямував практично 20 млрд, це на 5 млрд більше ніж минулого року. І ми підвищуємо не тільки рівень забезпечення, який в середньому буде на 1000-1200 грн на родину більше, але також і охоплення людей.

Тому що передбачаємо збільшення тих порогів, за яких людина вважатиметься бідною і такою, що може претендувати на допомогу по малозабезпеченості. Також ми дуже суттєво розширюємо таку популярну програму як житлові субсидії. На цей напрям виділено практично 50 млрд грн.

І сподіваємося, що це дозволить нашим громадянам впевнено прожити зиму. І попри можливе збільшення комунальних платежів не втратити в своєму гаманці, оплачуючи комунальні послуги.

Очевидно одним з важливих напрямків є пенсії. Ми плануємо їх не тільки індексувати, але хочемо ще й осучаснити таким чином, щоб була забезпечена справедливість між людьми, що виходять з однаковими параметрами на пенсію в різні роки.

Сьогоднішнє пенсійне законодавство сформоване, нажаль, таким чином, що людина, яка, наприклад, вчитель з 30-ма роками стажу, вийшов на пенсію в 2000-х роках, буде мати суттєво меншу пенсію, ніж вчитель з таким же стажем роботи, який вийшов на пенсію в 2017-му чи 2018-му році. Це не відображає справедливість, бо одинакові параметри, але дуже різні пенсії.

Ми зараз опрацьовуємо бальну систему, за якою основні параметри - це скільки ти сплатив внеску в пенсійну систему і скільки років ти працював якраз визначатимуть обсяг твоєї пенсії незалежно від року виходу на пенсію.

Це дозволить вирівняти пенсії по різних показниках, забезпечити більшу справедливість. Це дозволить зробити різницю між тими, хто по різному вносив пенсійну систему - менше і більше, забезпечити баланс. І також точно осучаснити відповідно до всіх інфляційних процесів усі пенсії, які є у наших пенсіонерів", - заявила міністр.

Індексація пенсій відбудеться 1-го березня, заявила глава Мінсоцполітики.

"1 березня, як це визначено законодавством. Мит плануємо до цього часу встигнути зробити нові розрахунки, зробити нове програмне забезпечення, що дозволить зробити такі виплати... На скільки будуть збільшені пенсії говорити зарано, оскільки статистичні органи будуть давати відсоток інфляції і ми будемо це розуміти у лютому місяці", - заявила Жолнович.