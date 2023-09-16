На сьогодні майже 70 відсотків наслідків у житловому секторі ліквідовано.

Через російські обстріли майже чотири з половиною тисячі об'єктів інфраструктури зазнали руйнувань у Нікополі, що на Дніпропетровщині.

Ворог щодня завдає кілька ударів по місту. Не стала винятком і остання доба. Окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії. Головне - обійшлося без постраждалих. Як живе місто під ворожим вогнем і чи встигають відновлювати понівечені домівки? Далі.

Пані Віра показує металевий уламок російського снаряда, який окупанти запустили у житловий район Нікополя. Жінка розповідає: гатили посеред білого дня. Боєприпас впав у кількох метрах від багатоповерхівки. У будинку повилітали всі шибки. Вікна вже частково закрили листами OSB, а посічений дах закрили лише тимчасово.

Віра Аршулик - жителька Нікополя:

Криша вся у нас пошкоджена. Якось її полатали. І далі будемо звертатися у міську раду, яка нам якось допоможе. Ми самі не зможемо. - А наскільки багато у вас таких уламків? - Багато. Я тільки що кидала такий здоровий уламок.

Важка артилерія, гранатомети й "Гради" - з такого озброєння російська армія щодня обстрілює Нікополь. Останнім часом часто стали скидати вибухові пристрої з дронів.

Андрій Лемеха - житель Нікополя:

Сильна вибухова хвиля - скло летіло, все трусилося. Особливо страшно не було, бо навіть не встигли злякатися.

Андрій розповідає: дивом лишився живим. Чоловік працює автомеханіком. Обстріл застав його на робочому місці. Каже: снаряд з "Граду" поцілив у дах колишньої автошколи - злетів шифер, дерев'яні балки, не вціліло і жодного вікна.

Андрій Лемеха - житель Нікополя:

Якби 50 метрів сюди ближче до нас, то тут було б все дуже сумно. Багато людей було, купа автівок стояло. Водії автобусів, буквально за 15 хвилин до вибуху роз'їхались, а так їх тут було чоловік 20.

І чоловік зізнається: за більше як рік життя під суцільним російським вогнем вже навіть збайдужіли до тривог, які лунають у Нікополі майже безупинно.

А до звуків вибухів - звикли.

Андрій Лемеха - житель Нікополя:

Ми вже просто звикли до цього. Ми йдемо на роботу. Нам тільки дружини телефонують, якщо щось десь стріляє. Зателефонував додому, все нормально. Нам зателефонували, все нормально.

За час великої війни російські снаряди понівечили у Нікополі майже чотири з половиною тисячі об'єктів інфраструктури. На сьогодні майже 70 відсотків наслідків у житловому секторі ліквідовано.

Іван Базилюк - секретар Нікопольської міської ради:

Наші комунальні служби дуже швидко з цим відпрацьовують. Там, де розбиті дахи, будинки у нас на сьогодні є черга десь 3-4 дні. А так досить швидко це все ліквідовується.

Поранено 166 людей. Лише за останній тиждень з мінно-вибуховими травмами до лікарні потрапило троє, один з них досі у важкому стані.

Іван Базилюк - секретар Нікопольської міської ради:

Дві особи ще в лікарні, один вже на амбулаторному лікуванні, один у важкому стані, але вже стабілізувався його стан здоров'я. Він йде на одужання. Дякувати Богові.

У Нікополі залишається до 50 тисяч жителів. Їхати з міста, кажуть, не будуть. Бо вважають своїм обов'язком - тримати свій фронт економічний, соціальний, медичний.