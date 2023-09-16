У суді 23-річна Тетяна Патінка заявила: злочину у своїх діях не вбачає.

"Поліцейських сприйняла за бандитів, бо ті не показали посвідчення". У Дніпрі обрали запобіжний захід учасниці смертельного конфлікту з патрульними.

На лаві підсудних опинилися 23-річна Тетяна Патінка. Їй інкримінують опір працівникам правоохоронних органів. Утім вона вини не визнає. Деталі у наступному матеріалі.

Дніпро. 29 серпня. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупиняють елітне авто. За кермом - дівчина. Вимоги поліцейських надати документи ігнорує. Починається конфлікт.

Конфлікт переростає у стрілянину. Патрульний здійснює кілька пострілів у 38-річного чоловіка, який напав на напарницю.

Джумбер Сілогав загинув на місці, а його супутниця опинилася на лаві підсудних.

Був опір працівникам поліції в тому, що вона намагалась активно втекти з місця вчинення правопорушення.

У суді 23-річна Тетяна Патінка заявила: злочину у своїх діях не вбачає. Мовляв, патрульних сприйняла за бандитів.

Тетяна Патінка - підозрювана:

Мені поліцейський не надав своє посвідчення, і я не розуміла, це поліцейський чи... Я просто хвилювалася, щоб це не були ні бандити, ні ще щось. Хотіла побачити посвідчення, що це, дійсно, працівники поліції. Мені його не надали.

Підозрюваній загрожує штраф або до 2 років позбавлення волі. На час досудового розслідування обвинувачення просить обрати дівчині запобіжний захід - тримання під вартою.

Важливим доказом вчинення нею кримінального правопорушення є показання свідків, потерпілих. Тому є всі підстави вважати, що підозрювана може вмовляти чи іншим незаконним способом впливати на свідків, потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Підозрювана Тетяна у суді без адвоката. Промову читає інтонаційно з телефону. Переконує, що від правосуддя не тікатиме, має гарну характеристику і 2 роки педагогічного стажу.

Ваша честь, можу сказати тільки одне. Вибачте, нікуди тікати від правосуддя не думала і не думаю. Єдине покарання у разі доведення моєї вини буде не до 2 років позбавлення волі, як зазначає прокурор, а штраф чи обмеження волі. Якщо ви думаєте, що я тікатиму від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати тюремний строк. Тоді вирішуйте самі.

Нічний домашній арешт строком на 2 місяці з 7 ранку і до 9 вечора - таке рішення ухвалює суд.

За фактом смертельного конфлікту розпочато кримінальне провадження. Затримано патрульного, який здійснив постріли з табельної зброї. Йому інкримінують умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Поліцейському загрожує до 15 років позбавлення волі. По справі триває досудове розслідування.