У Дніпрі обрали запобіжний захід учасниці смертельного конфлікту з патрульними [ Редагувати ]
"Поліцейських сприйняла за бандитів, бо ті не показали посвідчення". У Дніпрі обрали запобіжний захід учасниці смертельного конфлікту з патрульними.
На лаві підсудних опинилися 23-річна Тетяна Патінка. Їй інкримінують опір працівникам правоохоронних органів. Утім вона вини не визнає. Деталі у наступному матеріалі.
Дніпро. 29 серпня. За порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупиняють елітне авто. За кермом - дівчина. Вимоги поліцейських надати документи ігнорує. Починається конфлікт.
Конфлікт переростає у стрілянину. Патрульний здійснює кілька пострілів у 38-річного чоловіка, який напав на напарницю.
Джумбер Сілогав загинув на місці, а його супутниця опинилася на лаві підсудних.
Був опір працівникам поліції в тому, що вона намагалась активно втекти з місця вчинення правопорушення.
У суді 23-річна Тетяна Патінка заявила: злочину у своїх діях не вбачає. Мовляв, патрульних сприйняла за бандитів.
Тетяна Патінка - підозрювана:
Мені поліцейський не надав своє посвідчення, і я не розуміла, це поліцейський чи... Я просто хвилювалася, щоб це не були ні бандити, ні ще щось. Хотіла побачити посвідчення, що це, дійсно, працівники поліції. Мені його не надали.
Підозрюваній загрожує штраф або до 2 років позбавлення волі. На час досудового розслідування обвинувачення просить обрати дівчині запобіжний захід - тримання під вартою.
Важливим доказом вчинення нею кримінального правопорушення є показання свідків, потерпілих. Тому є всі підстави вважати, що підозрювана може вмовляти чи іншим незаконним способом впливати на свідків, потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Підозрювана Тетяна у суді без адвоката. Промову читає інтонаційно з телефону. Переконує, що від правосуддя не тікатиме, має гарну характеристику і 2 роки педагогічного стажу.
Ваша честь, можу сказати тільки одне. Вибачте, нікуди тікати від правосуддя не думала і не думаю. Єдине покарання у разі доведення моєї вини буде не до 2 років позбавлення волі, як зазначає прокурор, а штраф чи обмеження волі. Якщо ви думаєте, що я тікатиму від штрафу чи обмеження волі, аби потім отримати тюремний строк. Тоді вирішуйте самі.
Нічний домашній арешт строком на 2 місяці з 7 ранку і до 9 вечора - таке рішення ухвалює суд.
За фактом смертельного конфлікту розпочато кримінальне провадження. Затримано патрульного, який здійснив постріли з табельної зброї. Йому інкримінують умисне вбивство та перевищення службових повноважень. Поліцейському загрожує до 15 років позбавлення волі. По справі триває досудове розслідування.
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