Мінімальна зарплата зросте до 7100 грн, а з 1 квітня 2024 - до 8000 грн.

Кабмін ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. Й у ньому є чимало новацій як і чималий дефіцит. Якою уряд бачить економіку України наступного року? Звідки у держскарбниці візьмуться гроші і якими будуть основні показники? Ярина Марків проаналізувала.

Другий держбюджет, розроблений в умовах повномасштабної війни й водночас третій воєнний кошторис держави. Уряд ухвалив проєкт основного фінансового документа України на 2024 рік.

Основний пріоритет - оборона й безпека нашої країни. На фінансування нашого війська в наступному році уряд спрямує більшу частину всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн.

Володимир Зеленський, Президент України:

Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс - на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати.

Кошти на виробництво військової техніки, боєприпасів та армію дронів уряд візьме з місцевих бюджетів - забере у них податок із зарплат військовослужбовців. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Це одна з ключових новацій держбюджету 2024.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Дуже важливо, що ми залишаємо бюджети громад не ображеними. Залишки в сумі - 216 млрд гривень на рахунках місцевих бюджетів - залишаються у їх розпорядженнях. Уряд гарантує, що бюджети громад не будуть меншими, ніж були у 2021 році.

Щодо прогнозованих макропоказників:

зростання внутрішнього валового продукту на 5% у 2024 році;

інфляція на рівні 10 відсотків

доходи загального фонду в проєкті бюджету мають зрости до 1 трильйона 560 мільярдів гривень;

видатки зростуть на 325 мільярдів і складуть 3 трильйони 108 мільярдів;

Відтак держборг України перевищить 100% ВВП. Що це означає?

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тут прокоментую. Де-факто ми використовуємо гроші партнерів міжнародних, які надаються у вигляді грантів або пільгових кредитів, для покриття зарплат бюджетників - пенсії, лікарі, вчителі.

Тож залучати кошти на покриття держборгу уряд планує шляхом ключових партнерів: США, ЄС, МВФ та інших.

Окрім пріоритетної оборонної сфери, проєкт бюджету 2024 передбачає:

спрямування 469 мільярдів гривень на соціальну сферу (це на 25 млрд більше, ніж у поточному році);

на сектор освіти виділять 179 млрд грн;

на медицину - 202 млрд грн;

на підтримку ветеранів у проєкті бюджету-2024 заклали вдвічі більше коштів - 6,8 млрд гривень.

Мінімальна зарплата зросте до 7100 грн, а з 1 квітня 2024 - до 8000 грн. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме 2920 грн. У пріоритеті держбюджету також відновлення економіки. При цьому, зазначають в уряді, жодного підвищення податків не передбачається.