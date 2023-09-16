Китай може передавати до росії своє озброєння через КНДР. Водночас Північна Корея має достатньо власних боєприпасів і гармат, щоб поділитися з рф. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Що потрібно знайти про збройні сили КНДР - вони вкрай артилерійські. Це 21,5 тисячі артилерійських систем у калібрі від 120-міліметрових мінометів, але не нижче 122-міліметрових систем, 152-міліметрових. Є унікальні 170 мм артсистеми, вони менш цікаві, але в рф напевно будуть.

За певними оцінками, у них 5 тисяч реактивних систем залпового вогню, але КНДР є вкрай закритою країною.

Для такої кількості артсистем і РСЗВ є і відповідна кількість боєприпасів, які також потребує рф, тому що всі ми чули про масштаби використання снарядів збройними силами російської федерації.

Мова йшла про 60 тисяч пострілів на добу минулого року. Тобто це астрономічні цифри, і звісно КНДР цілком може бути джерелом постачання артбоєприпасів. Навіть враховуючи те, що їхні валова частина була вироблена до 1991 року, постачалася з СРСР, Китаю до 91-го року...

Справа в тому, що відносно бронетехніки, інших видів озброєння, мені здається особисто, що рф, можливо, не буде в них зацікавлена. Але відносно артилерії, то там на основі радянських і китайських систем, там є певні артсистеми на кшталт 122 мм гаубиць Д-30, які просто постачалася з радянського союзу.

І так, треба розуміти, що рф зацікавлена не лише в боєприпасах, а й самих артсистемах, тому що можна подивитися на статистку Генштабу і просто подивитися на той масив артилерії, яка щодня знищується українськими військовими. І потрібні, звісно, додаткові стволи, інше, тому що артилерійські стволи мають свій ресурс. І також це є джерелом постачання.

Чи воно буде знайоме? Відносно артилерії якщо ми говоримо про боєприпаси, які сумісні з радянськими, російськими системами, - тут не треба навчання. Якщо буде передача специфічних корейсько-китайських артсистем, то вони не будуть сильно відрізнятися від того, що є на озброєнні російської федерації. Це є доволі загрозливим фактором відносно збільшення і пострілів рф на передовій.

І треба враховувати, що КНДР може взяти, як було в 80-х роках, на себе роль певного хабу для передачі озброєння, наприклад, з Китаю", - заявив головред Defense Expres.