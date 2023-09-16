У Харкові Предстоятель ПЦУ Епіфаній підтримав ЗСУ [ Редагувати ]
Предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній приїхав до Харкова підтримати українських бійців. На зустрічі були військові, які тримають оборону на сході, а також капелани, які пліч-о-пліч із ними перебувають на передовій. Про що говорили на зустрічі - далі.
Предстоятель української православної церкви звертається до бійців, які щойно приїхали з фронту.
Боротьба триває, але вона неодмінно завершиться нашою перемогою.
Для воїнів, які щоденно на своїх плечах тримають фронт - молитви й нагороди.
Військові віддячують. Дарують шеврони батальйону. І прапор.
Прапор з логотипом 120 окремого батальйону.
Під виття сирени повітряної тривоги військові й священники віддали шану загиблим. Предстоятель української православної церкви називає всіх воїнів - новітніми героями.
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель ПЦУ:
Ми разом - єдині. Вони на передовій там боряться безпосередньо з агресором, але в тилу вони повинні також відчувати нашу підтримку, підтримку церкви, підтримку українського народу. І всі повинні в цей непростий час пам'ятати, що війна триває. Тому всі ми зараз повинні мобілізувати свої сили, зібратися в єдине ціле, в єдиний кулак і давати відсіч агресору до повної Перемоги.
Пліч-о-пліч із воїнами духівники-капелани. Ієрей Юрій Потикун був із бійцями з перших днів повномасштабного вторгнення.
Юрій Потикун, ієрей, капелан бригади:
Перший місяць наша бригада тримала опір на окружній дорозі, відбивала атаки ворогів. А я в цей час молився і проводжав людей прямо на фронт. Люди й досі пам'ятають те благословіння.
Благословити й просто побути поруч - таких простих, але надважливих речей бійці потребують щодня.
Юрій Потикун, ієрей, капелан бригади:
Коли Господь благословив, це не я, а церква, власне Господь благословив, людина почуває себе такою, яка стала на свої дві ноги, на основу свою стала. Якщо ти зібраний, якщо ти переконаний, якщо натхнений, то з тобою нічого не зламається, ти й це подолаєш.
А духовна підтримка потрібна і воїнам, і їхнім родинам, кажуть капелани.
Позивний "Ворон", помічник капелана:
Церква дбає не тільки про воїна, а ще й про рідних і близьких воїна, за яких він теж дуже сильно хвилюється, будучи в окопі, він думає про свою дружину, про маму, про дітей. Тому церква дбає і про них, молиться.
За півтора року війни, кажуть священнослужителі, у бійців з'явилася втома, але не змінилася впевненість утому, що ми вистоїмо. Й переможемо.
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