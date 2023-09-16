Поки Євгенія воювала, Єву та її старших сестру та брата доглядав батько.

Зворушливий сюрприз для своєї доні-першокласниці зробила військова Євгенія Пальцева у Львові. Жінка після повернення з передової, де пробула пів року, поїхала до школи й несподівано зайшла до класу дитини. Щемливу зустріч матері та доньки після довгої розлуки бачила Вікторія Балицька.

До Львова Євгенія їхала за кермом 7 годин. З коліс відразу до школи, де у першому класі навчається її донька Єва.

Євгенія Пальцева, військовослужбовиця Збройних сил України:

Йду перший раз в перший клас до своєї дитини. Звичайно, дуже хвилююся. Просто всі мами ведуть 1 вересня дітей до школи, а я якби відео бачила. Напевно, зараз розплачуся.

Це відео із Дня знань Євгенія передивлялася безліч разів. На ньому Єва у рожевій сукні уперше йде до школи. Тоді військова була на передовій. Після піврічної розлуки жінка хоче зробити дитині сюрприз.

Клас Єви в актовій залі - там бавляться у гру. Дівчинка не здогадується, що матуся вже йде коридором і за якусь мить буде її обіймати. Коли Євгенія заходить у залу, діти її не помічають. Лише Єва повертається.

Вчителі Євгенію так просто не відпускають. Просять поговорити з дітьми.

- Дуже важливо бути дружніми. Ви дружні? - Так. - Тому що на фронті, якщо твій друг потребує допомоги, ти йому завжди приходиш на допомогу. Так само ви тут маєте вчитися бути дружніми, допомагати один одному і ніколи не сваритися. Розумієте, це наша найбільша перевага над росіянами.

Після заняття в коридорі школи Євгенія завязує шнурівки на кросівках Єви. Такого простого буденного піклування дуже бракувало обом.

Єва, першокласниця:

Так було неочікувано, що мама так прийде. Погуляти по школі. Я думала спочатку, що то прийшов якийсь військовий просто поговорити зі мною від мами. А потім я побачила, що це мама. Я так тебе не впізнала.

Євгенія Пальцева, військовослужбовиця Збройних сил України:

Мені було страшно, бо в мене дуже впав зір, і я зрозуміла, що я не впізнаю свою доньку. Вони всі маленькі, всі однакові. Я знаю, що в неї біле волосся. Я її не одягала, і я не памятаю, яка в неї зачіска, то мені було її важко знайти.

Євгенія - кадрова військова із вислугою у 27 років - підполковник. На передову поїхала у лютому цього року у складі зведеної тактичної групи "Адам".

Євгенія Пальцева, військовослужбовиця Збройних сил України:

Мене розривало, я хотіла бути з дітьми, як будь-яка мама. Тим більше дитина іде в школу. І хотіла захищати Батьківщину, безпосередньо взяти участь, долучитись до перемоги.

Єва, першокласниця:

У мене прямо був вибух емоції, коли вона поїхала, я прямо не знала, що їй сказати, коли вона від'їжджала. Не знала. Я хотіла, щоб вона швидше вернулася вже.

Поки Євгенія воювала, Єву та її старших сестру та брата доглядав батько. З матір'ю діти спілкувалися телефоном та по відеозвязку. Єва дуже чекала на зустріч та готувала сюрприз.

Єва, першокласниця:

Готувалась дуже. Я швидко просила діда, що він мені дав 1000, і я швидко з мамою пішла на спа-процедури. Я їй це обіцяла, що я піду з нею на спа-процедури, коли вона приїде. Щоб вона розслабилася після війни. Бо там на війні ні помитися не можеш, коли хочеш, ні зуби почистити, коли хочеш, не можеш ні то, ні то.

Приїзд Євгенії став сюрпризом і для вчительки Єви.

Леся Кузик, класна керівниця Єви:

Я бачила ті приємні емоції. Коли вона зраділа, побачила свою маму, для мене, як для вчителя, знаєте, коли ваша дитина - одна зірочка з класу, коли вона розцвітає, має можливість обійняти маму - це приємно.

Попереду у Євгенії та її дітей багато щасливих митей разом. Найперше, що військова зробить - піде разом з Євою вибирати їй іграшку.

Єва, першокласниця: