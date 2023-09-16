Дефіцит бюджету - 1,5 трильйона гривень: Олег Устенко розповів про ризики економіки на 2024 рік (відео) [ Редагувати ]
Цифри та параметри, які фігурують у проекті державного бюджету на 2024 рік, свідчать про те, що ситуація на фінансовому фронті доволі складна, однак контрольована.
Найбільшим ризиком для економіки країни є величезний дефіцит державного бюджету - майже 50% від загальбної суми видатків. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
"Невважаючи на часи війни, навіть з точки зору макроекономічних параметрів, він (бюджет - ред.) покращується. Покращується у тому сенсі, що очікується зростання ВВП на рівні 5% на цей рік. Очікується зниження інфляції. Так, вона буде, але вона знижується до 10,6% на кінець 2024 року.
Теж правда, що у цьому бюджеті є значний дефіцит. Дефіцит від того, що у нас було падіння економіки в перший рік війни в 2022 році. Теж правда, що навіть не дивлячись на падіння економіки ми відвоюємо декілька відсоткових пунктів у цьому році. Приблизно 3% зростання в цьому році.
Але зрозуміло, що коли ти впав на чверть - саме на стільки ми впали в перший рік війни - це зростання у мирний час було б значним, але зараз воно виглядає не таким суттєвим в цьому році.
Але якщо є таке відновлення економіки незначне, я сказав би, нажаль, зрозуміло, що дефіцит державного бюджету великий. І очікується, що дефіцит державного бюджету в наступному році буде приблизно на рівні цього року.
І якщо подивитися по витратах, по видатках, то це дуже видно. Приблизно 1,6 трильйона гривень - це доходи, які може зібрати бюджет від податків. До речі, податкова система не змінюється в Україні, не збільшуються податки. Але загальні наші видатки складають біля 3 трильйонів гривень. І таке значний - майже 1,5 трильйона - наш дефіцит. Він фінансується за рахунок наших союзників і партнерів.
І прогнозовано він буде фінансуватися таким чином і в наступному році. Все, що ми заробляємо самі, власні наші кошти, вони йдуть на утримання нашої армії, на безпеку та оборону країни. А решта, все що стосується невійськових витрат, воно фінансується за рахунок наших союзників і партнерів.
Якщо подивитися, які там великі статті витрат, то це в першу чергу (я маю на увазі не військові витрати) витрати на нашу пенсійну систему , витрати на соціальні програми. У тому числі тут є, до речі, значна зміна в бюджеті це програми , повязані з ветеранськими програмами. Є великі програми, які повязані з забезпеченням нормального функціонування нашої соціальної інфраструктури.
Тобто з цієї точки зору бюджет виглядає не просто реалістичним, а таким, що відповідає сучасним умовам війни", - заявив Олег Устенко.
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