Наш наступний сюжет про правоохоронця з Херсонщини. Дмитро Колісниченко працював заступником керівника Сектору реагування патрульної поліції, боронив Херсон на початку окупації, та коли сили виявилися нерівні - змушений був виїхати з міста разом із родиною.

Але професію Дмитро не покинув. Він нині працює у Вінниці. І мріє повернутися додому.

Ці кадри вистраждані болем. Родина Дмитра на кілька днів приїхала до рідного Херсону. Ані обстріли, ані ворог, що поруч, не згасили бажання побачити дім.

У переддень Дня міста, узявши коротеньку відпустку, Дмитро хотів привітати його особисто.

Рідне місто Херсон! Вітаємо тебе зі святом! З Днем міста! Ти вистояв і вистоїш! Найрідніше, найулюбленіше місто.

Про рідний дім чоловік говорить лише з усмішкою. У Херсоні Дмитро працював заступником керівника Сектору реагування Патрульної поліції. Ситуації були різні, каже правоохоронець: і з ризиком для життя… І кумедні.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Гналися за порушниками у Скадовську, гналися на "мазді", взвод супроводу був, гналися за порушником, і при повороті нас занесло, крутонуло добре. І ця "мазда" - всі чотири скати роззулися.

Тоді порушника доганяв вже інший екіпаж.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Ми стали, порушника не догнали. Дуже було образливо. Машина вся ціла була, тільки вся резина роззулася з дисків. Оце запам'яталося на все життя. І в мене ручка в руці зосталася. Бо я з боку сидів.

Та широкомасштабне вторгнення росіян змінило усе.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

В цю ніч о третій годині ночі подзвонив командир. Сказав: збір по тривозі. Прибути в райвідділок. Я жінці тихенько сказав: я поїхав. Зібрали нас всіх, озброїли. Всім зброю подавали. Далі було нестерпно.

Вони тримали оборону кілька діб. Та згодом стало зрозуміло - сили нерівні. Ворог сунув углиб міста. Бої точилися на Антонівському мосту. З'явилися й зрадники. Ті, хто залишився вірним Україні, змушені були або евакуюватися, або переховуватися.

Саме так вчинив Дмитро, хоч і розумів: за ним можуть прийти.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Розшукували колег. Приїжджали на "Уралах" по 10-15 осіб. Шукали по адресах співробітників, хто дільничим працював. Когось ловили. І казали: співпрацюйте, вам день-два на роздуми, і ми по вас приїдемо. І ті працівники бігом переїжджали на другий адрес або виїжджали, якщо була така можливість. Так само і я. Ночами не спав. Ні вдень, ні вночі. Стоїш біля дверей, і ждеш поки хтось постукає, або під'їде якась машина. Це вже не життя.

Так Дмитро протримався до квітня, а потім вирішив виїжджати.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Через Снігурівку, бо вже Олександрівку закрили, колони були неймовірні. О п'ятій ранку встали й не виїхали, о шостій вечора повернулися назад, бо попали під обстріл. Через два дні знову була спроба виїхати. Нам пощастило. Ми виїхали.

Із собою чоловік все ж зміг вивезти посвідчення.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Дев'ять кругів пекла, дев'ять блокпостів. Буряти, чеченці. Вивіз тільки одне посвідчення. І то жінка заховала. Виходить, як ми виїжджали, то вона вже була на дев'ятому місяці вагітності.

Родина доїхала до Одещини. Там і народився другий синочок.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

До Вінниці не доїхали. Народили в Одесі. Так шо в нас другий син - одесит. І ще ми недільку побули там, поки жінка в себе прийшла, і потім вже приїхали у Вінницю.

Відтоді Дмитро працює у поліції Вінниччини. До нового місця служби вже звик.

Поліцейський каже: щиро вдячний за допомогу і підтримку.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Такі люди - гарні. У Вінниці багато хороших людей. На роботі начальник віддав свою форму. Кросівки, пояс, бо не мав нічого.

Та мрія зрештою повернутися додому його не полишає.

Дмитро Колісниченко, поліцейський:

Якщо вертатися вже, то вертатися разом. Сім'єю. Як звільняти, я думаю, що звільняти найближчим часом, то повернемося додому. Підіймати Херсонщину, відновлювати.

А поки він із захопленням розповідає про красу рідного краю, яку має побачити кожен українець.

Дмитро Колісниченко, поліцейський: