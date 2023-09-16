Боронив Херсон попри нерівні сили: історія поліцейського [ Редагувати ]
Наш наступний сюжет про правоохоронця з Херсонщини. Дмитро Колісниченко працював заступником керівника Сектору реагування патрульної поліції, боронив Херсон на початку окупації, та коли сили виявилися нерівні - змушений був виїхати з міста разом із родиною.
Але професію Дмитро не покинув. Він нині працює у Вінниці. І мріє повернутися додому.
Ці кадри вистраждані болем. Родина Дмитра на кілька днів приїхала до рідного Херсону. Ані обстріли, ані ворог, що поруч, не згасили бажання побачити дім.
У переддень Дня міста, узявши коротеньку відпустку, Дмитро хотів привітати його особисто.
Рідне місто Херсон! Вітаємо тебе зі святом! З Днем міста! Ти вистояв і вистоїш! Найрідніше, найулюбленіше місто.
Про рідний дім чоловік говорить лише з усмішкою. У Херсоні Дмитро працював заступником керівника Сектору реагування Патрульної поліції. Ситуації були різні, каже правоохоронець: і з ризиком для життя… І кумедні.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Гналися за порушниками у Скадовську, гналися на "мазді", взвод супроводу був, гналися за порушником, і при повороті нас занесло, крутонуло добре. І ця "мазда" - всі чотири скати роззулися.
Тоді порушника доганяв вже інший екіпаж.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Ми стали, порушника не догнали. Дуже було образливо. Машина вся ціла була, тільки вся резина роззулася з дисків. Оце запам'яталося на все життя. І в мене ручка в руці зосталася. Бо я з боку сидів.
Та широкомасштабне вторгнення росіян змінило усе.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
В цю ніч о третій годині ночі подзвонив командир. Сказав: збір по тривозі. Прибути в райвідділок. Я жінці тихенько сказав: я поїхав. Зібрали нас всіх, озброїли. Всім зброю подавали. Далі було нестерпно.
Вони тримали оборону кілька діб. Та згодом стало зрозуміло - сили нерівні. Ворог сунув углиб міста. Бої точилися на Антонівському мосту. З'явилися й зрадники. Ті, хто залишився вірним Україні, змушені були або евакуюватися, або переховуватися.
Саме так вчинив Дмитро, хоч і розумів: за ним можуть прийти.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Розшукували колег. Приїжджали на "Уралах" по 10-15 осіб. Шукали по адресах співробітників, хто дільничим працював. Когось ловили. І казали: співпрацюйте, вам день-два на роздуми, і ми по вас приїдемо. І ті працівники бігом переїжджали на другий адрес або виїжджали, якщо була така можливість. Так само і я. Ночами не спав. Ні вдень, ні вночі. Стоїш біля дверей, і ждеш поки хтось постукає, або під'їде якась машина. Це вже не життя.
Так Дмитро протримався до квітня, а потім вирішив виїжджати.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Через Снігурівку, бо вже Олександрівку закрили, колони були неймовірні. О п'ятій ранку встали й не виїхали, о шостій вечора повернулися назад, бо попали під обстріл. Через два дні знову була спроба виїхати. Нам пощастило. Ми виїхали.
Із собою чоловік все ж зміг вивезти посвідчення.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Дев'ять кругів пекла, дев'ять блокпостів. Буряти, чеченці. Вивіз тільки одне посвідчення. І то жінка заховала. Виходить, як ми виїжджали, то вона вже була на дев'ятому місяці вагітності.
Родина доїхала до Одещини. Там і народився другий синочок.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
До Вінниці не доїхали. Народили в Одесі. Так шо в нас другий син - одесит. І ще ми недільку побули там, поки жінка в себе прийшла, і потім вже приїхали у Вінницю.
Відтоді Дмитро працює у поліції Вінниччини. До нового місця служби вже звик.
Поліцейський каже: щиро вдячний за допомогу і підтримку.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Такі люди - гарні. У Вінниці багато хороших людей. На роботі начальник віддав свою форму. Кросівки, пояс, бо не мав нічого.
Та мрія зрештою повернутися додому його не полишає.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Якщо вертатися вже, то вертатися разом. Сім'єю. Як звільняти, я думаю, що звільняти найближчим часом, то повернемося додому. Підіймати Херсонщину, відновлювати.
А поки він із захопленням розповідає про красу рідного краю, яку має побачити кожен українець.
Дмитро Колісниченко, поліцейський:
Ті ж Олешківські піски. Ту ж Асканію-Нову, той заповідник. Ми там були багато разів. Це красота. А як зараз дивишся, як вони знищують, то болить. Дуже болить.
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