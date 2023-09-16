У Чорному морі та дельті Дунаю провели багатонаціональні військові навчання "Сі-Бриз"! Вони організовані військово-морськими силами Румунії та США. Серед країн-учасниць - Україна, Болгарія, Франція, Велика Британія та Туреччина.

Тренування відбуваються на тлі скандалу в Румунії, пов'язаного з виявленням фрагментів безпілотних літальних апаратів, які, як стверджують, запустили з росії. Як проходив вишкіл - далі.

Сусідня Румунія. Чорне море. Моторний човен із військовими відпливає якомога далі від берега. Згодом, хлопці одягають гідрокостюми, акваланги й опускаються під воду!

Разом із партнерами НАТО наші військові тут вчаться знищувати морські міни. Для цього застосовують дрон, який знаходить вибухонебезпечні об'єкти під водою і передає їхні координати водолазам.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми відпрацьовували пошук міни за допомогою системи бокового огляду "Ремус". Коли ціль знайдена, нам "Ремус" показує координати цієї точки. Після чого водолаз іде й ідентифікує міна це чи не міна. Якщо це міна водолаз ставить мітку, після чого міна збивається.

Розмінування проводиться на глибині двадцяти метрів. Робота непроста, військовий водолаз немає права на помилку! Діяти потрібно точно, аби не пропустити жодної міни.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

На сонарі ми бачимо підводні об'єкти, ми можемо їх відмічати та ділитися з нашими колегами дайверами, які потім можуть спуститися, перевірити, що це за об'єкт та за необхідності знищити цей об'єкт. Ми працюємо з військовими водолазами, надаємо їм координати різних обєктів, наша пряма робота взаємоповязана в повному обсязі. Ми не можемо працювати без них, вони не можуть працювати без нас.

Усі ці тренування у Чорному морі проходять в рамках міжнародних навчань "Сі-Бриз". Українські військові переймають досвід західних колег, західні колеги досвід українців.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил Збройних сил України:

Ми знаходимося у Румунії. Основна тематика цих тренувань - забезпечення безпеки цивільного судноплавства та розмінування. Для нас це є дуже важливим кейсом, тому що в Чорному морі є велика мінна небезпека. Через те, що російська сторона постійно мінує акваторію Чорного моря. При цьому вони застосовують різне морське озброєння, зокрема досить застарілі радянські зразки озброєння, які себе можуть вести непередбачувано.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми здобули новий досвід в пошуку. Зрозуміли, як вони це роблять, як підходять до цієї справи. Також ми показали свій підхід до справи з мінами. Також ми відпрацьовували на суходолі з нашими партнерами правильність складання мінного заряду. Після чого партнери нам показали, як вони створюють свій заряд, і ми показували, як ми робимо свої заряди.

Участь у вишколі брали понад дві сотні військовослужбовців з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, США, Туреччини та України. Головна мета цих навчань - забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі.