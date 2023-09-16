Відновлення пошкодженого в Севастополі російського великого десантного корабля "Минск" є можливим, але не виправданим, бо коштуватиме дорожче, ніж будівництво нового.

Водночас отримані підводним човном "Ростов-на-Дону" ушкодження є катастрофічними, щоб її відновити знадобляться роки і десятки мільйонів доларів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він нагадав, що "Ростов-на-Дону" є однієї з чотирьох субмарин Чорноморського флоту рф, яка є носієм крилатих ракет "Калібр".

"Ми вважаємо, що великий десантний корабель не підлягає відновленню як через наслідки вогневого ураження, так і через його поважний вік. Саме цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу", тобто він постачав озброєння та особовий склад та інші логістичні проблеми вирішував для сирійського угруповання російської федерації у Тартусі. І відповідно має високий відсоток зношення. Тому ремонтувати його в принципі немає сенсу, бо досить дорого вийде.

Що стосується підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено. Хочу нагадати, що він теж був носієм крилатих ракет типу "калібр", до чотирьох ракет він міг тримати на борту. І відповідно це є першою втратою субмарини російською федерацією, коли вони внаслідок бойових дій втрачають підводний човен. ...

Можу також додати з позиції Військово-морських сил, що ці процеси щодо звільнення нашої території вони триватимуть і надалі. І доречі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", - заявив речник ВМС ЗСУ.