Катастрофічні ушкодження підводного човна та функціональне руйнування десантного корабля рф. У британській розвідці оцінили наслідки українського удару по ремонтному заводу у Севастополі. Скільки часу займе відновлення цих суден та чому це успішна операція для українських ЗСУ - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька із Лондона.

Ця українська операція ввійде в історію, кажуть військові аналітики. Адже зараз відомо лише про один випадок успішної атаки на підводний човен з повітря. Це було 40 років тому, коли британські гелікоптери уразили бомбами аргентинську субмарину. Українцям вдалося вивести з ладу багатоцільовий підводний човен. "Ростов-на-Дону" - одна із чотирьох субмарин з крилатими ракетами, яку атакували українці. Британська розвідка каже, що "Ростов" зазнав катастрофічних ушкоджень. А його ремонт займе багато років та сотні мільйонів доларів. Функціонально зруйнований і десантний корабель "Мінськ".

Скотт Лукас, професор міжнародної політики в Університетському коледжі Дубліна:

росія не має так багато великих десантних кораблів, щоби було достатньо для переміщення людей та зброї, особливо зараз, у розпал українського наступу. А це серйозне пошкодження другого за величиною у рф десантного корабля. Тепер вони дуже обмежені щодо переміщення між Кримом, південною Україною та росією.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Ми часто зосереджуємося на боях на передовій, але цікаві інші битви, те, що ми називаємо - глибокі битви, далеко в тилу у противника. Там використовуються наші ракети "Сторм Шедов", які ми передали Україні, вони їх запускають з літаків, і вони дуже успішні, вони вже знищили підводного човна з класу атакуючих, так само як і кілька кораблів, але взагалі багато чого відбувається за лінією фронту, багато шкоди завдається аеродромам, логістичним центрам, ланцюгам постачання та центрам командного контролю. І навіть можна сперечатися, що ці битви в тилу можуть бути навіть важливіші.

Удар по судноремонтному заводу у Севастополі став найбільшою атакою по цьому місту з початку війни. І був зовсім непростою операцією для виконання. Бо військові об'єкти Севастополя охороняються в анексованому Криму чи не найдужче. Тепер ускладнюється і підтримка суден в робочому стані, каже британська розвідка. Бо вилучення уламків з сухих доків - складне завдання, що займе багато місяців. Тоді як ремонт суден - нагальне питання, бо ж українці продовжують атакувати російський флот морськими дронами.

Скотт Лукас, професор міжнародної політики в Університетському коледжі Дубліна:

У пресі дуже багато помилкових розмов, типу "український наступ, який почався в червні, зазнає невдачі, бо не змогли досягти великого прориву, не зачистили схід та південь". Але це ніколи не було метою цього наступу. Якщо зв'язати операції на землі на окупованих територіях з атаками в Криму та Чорному морі, то метою цього українського наступу було поступово стиснути росію. Бо росія завжди може вислати більше людей на передову, ми це знаємо, вони можуть мобілізувати без проблем. Але якщо вони не зможуть постачати цих людей, не зможуть забезпечити паливо, транспорт, прикриття з повітря, позиції в Чорному морі для прикриття, то їм буде все важче утримувати територію, яку вони захопили під час вторгнення.

Отже, на рахунку українців вже 23 знищених чи пошкоджених російських кораблів. А остання атака стала одним із найбільш значущих ударів по Чорноморському флоту.