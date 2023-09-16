Росіяни обстріляли житловий будинок у Бериславі [ Редагувати ]
Російські загарбники обстріляли один з житлових будинків у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
"Ворог обстріляв один з багатоквартирних будинків у місті. У власній квартирі поранення отримала 63-річна жінка", - йдеться у повідомленні.
Постраждалу у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Зараз їй надають медичну допомогу.
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