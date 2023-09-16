В обох сховищах бібліотеки імені Короленка зараз зберігається понад 7 мільйонів книжок, тож роботи буде чимало.

Зберегти книжковий фонд. У пошкодженій обстрілами бібліотеці Короленка у Харкові готуються до зими. Закривають дах тимчасовим покриттям, а вибиті шибки фанерою. Але щоб повністю відновити наукову бібліотеку потрібно щонайменше 70 мільйонів гривень. Тему продовжать мої колеги.

Саме дірявий дах додав найбільше клопоту бібліотекарям - уламки пробили стелі обох книгосховищ - старого, архітектурної пам'ятки, та так званого нового. Через що волога й пліснява все ж трохи попсувала фонди. Але усі рідкісні та раритетні екземпляри тут одразу убезпечили.

Валентина Михайленко, головна бібліотекарка відділу наукової організації та використання основного фонду:

Дах пошкоджено, протікав, там було льоду багато, снігу, все це розморожувалось і попадало на фонд, фонд замокав, тож нам приходилось витягувати фонд, який замок, і своїми силами розвішували, як могли, просушували як могли, опалення не було.

Опалення у бібліотеці немає й досі. Хоча систему встигли злити у перші дні війни - старенькі чавунні радіатори не витримали вибухових хвиль та майже всі полопалися. Тож і цієї зими бібліотека залишиться без опалення - доведеться пильнувати, щоб волога не попсувала книжок чи журналів.

Оксана Непочатова, завідувачка відділу використання основного фонду:

Це перш за все моніторинг фонду, бо буде сиро, холодно, книги можуть псуватися. Вам уже казали, може бути пліснява, жучки, так що все це тільки моніторинг, виявлення фонду.

В обох сховищах бібліотеки імені Короленка зараз зберігається понад 7 мільйонів книжок, тож роботи буде чимало. Хоч працювати є кому - співробітники, які виїжджали з Харкова, зараз повертаються. Бібліотека працює онлайн, а три рази на тиждень тут відкритий літній абонемент, коли будь-хто може прийти та вибрати книги. Найбільш популярна дитяча література та тематична.

Вікторія Рябініна, завідувачка сектору контролю та реєстрації користувачів:

Дуже має попит література з психології, бо це зараз дуже нагальна тема, люди повертаються в Україну і, на жаль, стикаються з різними психологічними проблемами. Ми намагаємося задовольнити їх потреби.

Щоб повноцінно працювати та зробити ремонт знадобиться щонайменше 70 мільйонів гривень, каже директорка бібліотеки Наталія Петренко. Тут сподіваються на допомогу держави. Відкрили й благодійний рахунок, куди можуть перерахувати гроші усі небайдужі.