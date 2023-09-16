"Наші фермери разом з польскими мали б захоплювати нові ринки": у Раді прокоментували обмеження на поставки українського зерна (відео) [ Редагувати ]
Європейська комісія не продовжила заборону на імпорт ключової української агропродукції в Польщу, Угорщину, Румунію, Словаччину та Болгарію. Водночас Польща і надалі застосовуватиме односторонні обмеження щодо української агропродукції.
Українська влада вже пригрозила, що такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"У цій ситуації, яка склалася, польський фермер, разом з українським, мали б захоплювати нові ринки Азії та Африки. І не надавати жодної можливості Москві постачати туди свою пшеницю. Не ділити цей ринок, а спільно завойовувати, спільно постачати продукцію.
Не хотілося б, зрозуміло, подавати до судів, тому що поляки дуже допомагали з першого дня війни, але, нажаль, через політичні внутрішні баталії сталася така ситуація. Судове рішення затягнеться на довгий період, а постачати потрібно вже. Через це уже готуються пакети документів, гарантії від України, як має постачатися, як має здійснюватися контроль. І до понеділка вечора, 18 числа, будуть надані у відповідні інституції Європи...
Я не знаю, які у них (поляків - ред.) збитки. Якщо проаналізувати прибутки польских фермерів за минулий рік, то у Польщі для фермерів це був найуспішніший рік за історію Польщі. таа само цей рік у них досить успішний, тому що вони отримують світову ціну на пшеницю, це біля 240 євро. А нашому фермеру іноді і ста євро недоплачують.
Тож не бачу, які у них збитки. Якщо врахувати, яка у них дотаційна політика, скільки десятків мільярдів євро ЄС виділяє на підтримку фермерів, то там можна жити за одні дотації, замість виконувати сою роботу на полях", заявив Дмитро Соломчук.
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