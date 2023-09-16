Осучаснену виставу, де головні герої шукають відповіді на важливі питання життя, у Київській опері даватимуть три дні поспіль.

Прем'єра мюзиклу в умовах війни. У Київській опері презентують виставу "Піноккія". Історія переплітається з класичною італійською казкою. Але автори запевняють: усе виконано на український лад. На прем'єрі побувала наша знімальна група.

За годину - у Київській опері прем'єра. На наших очах завершується генеральна репетиція. Художній керівник вносить останні корективи.

Герої готові до виходу на сцену. У залі - немає вільних місць.

Мюзикл "Піноккія" за сюжетом схожий з італійською казкою "Піноккіо" - в центрі уваги дерев'яна лялька, з якою постійно трапляються якісь пригоди. Є злий лялькар Карабас.

Але відмінності в українській все ж таки є. Зокрема, у головній ролі дерев'яної ляльки - дівчина.

Марія Антоневська, акторка:

Дуже близька для мене роль. Це я зрозуміла під час репетицій, коли почала глибше вивчати цього персонажа. Я читала "Буратіно". Але мені завжди був до душі саме Піноккіо. Бо я люблю все містичне. І фея мені більше подобається. І в нас власне більше схожого з "Піноккіо".

Микита Олійник актор:

Матеріал націлений на сучасні суспільні проблеми. Такі, як сексизм, мізогінія тощо. І дуже м'яко, але водночас дуже зрозуміло, що ми тут висвітлюємо...

Композитора мюзиклу обрали за конкурсом. Серед 30 претендентів найбільше авторам сподобалася музика Бориса Севастьянова з Харкова.

Борис Севастьянов, композитор:

Я написав два номери за умовами конкурсу. Потім мене попросив Петро Федорович написати ще пару номерів, але щоб подивитись різностильовий жанр. І зрештою стало відомо, що я став переможцем цього конкурсу.

Декоратор Данило каже: раніше не був пов'язаний із театром. Працював у рекламі та кіно. Більшість декорацій для вистави створив власноруч.

Данило Василенко, декоратор:

Використовую все, що можна використовувати. Клей, пластики, деревину, люблю використовувати метал...

Осучаснену виставу, де головні герої шукають відповіді на важливі питання життя, у Київській опері даватимуть три дні поспіль. Втім усі квитки на вистави вже розпродано. Водночас художній керівник каже: театральна трупа вже готує нове шоу.

Петро Качанов, художній керівник Київського муніципального академічного театру опери й балету для дітей та юнацтва:

Ми тільки завершуємо випуск прем'єри "Піноккія", і одразу ж починаємось готуватись до іншої прем'єри. Це буде класичний балет, класична музика Коса Анадольського.

Нову виставу у Київській опері обіцяють презентувати вже цієї осені.