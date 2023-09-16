У Київській опері відбулась прем'єра вистави "Піноккія" [ Редагувати ]
Прем'єра мюзиклу в умовах війни. У Київській опері презентують виставу "Піноккія". Історія переплітається з класичною італійською казкою. Але автори запевняють: усе виконано на український лад. На прем'єрі побувала наша знімальна група.
За годину - у Київській опері прем'єра. На наших очах завершується генеральна репетиція. Художній керівник вносить останні корективи.
Герої готові до виходу на сцену. У залі - немає вільних місць.
Мюзикл "Піноккія" за сюжетом схожий з італійською казкою "Піноккіо" - в центрі уваги дерев'яна лялька, з якою постійно трапляються якісь пригоди. Є злий лялькар Карабас.
Але відмінності в українській все ж таки є. Зокрема, у головній ролі дерев'яної ляльки - дівчина.
Марія Антоневська, акторка:
Дуже близька для мене роль. Це я зрозуміла під час репетицій, коли почала глибше вивчати цього персонажа. Я читала "Буратіно". Але мені завжди був до душі саме Піноккіо. Бо я люблю все містичне. І фея мені більше подобається. І в нас власне більше схожого з "Піноккіо".
Микита Олійник актор:
Матеріал націлений на сучасні суспільні проблеми. Такі, як сексизм, мізогінія тощо. І дуже м'яко, але водночас дуже зрозуміло, що ми тут висвітлюємо...
Композитора мюзиклу обрали за конкурсом. Серед 30 претендентів найбільше авторам сподобалася музика Бориса Севастьянова з Харкова.
Борис Севастьянов, композитор:
Я написав два номери за умовами конкурсу. Потім мене попросив Петро Федорович написати ще пару номерів, але щоб подивитись різностильовий жанр. І зрештою стало відомо, що я став переможцем цього конкурсу.
Декоратор Данило каже: раніше не був пов'язаний із театром. Працював у рекламі та кіно. Більшість декорацій для вистави створив власноруч.
Данило Василенко, декоратор:
Використовую все, що можна використовувати. Клей, пластики, деревину, люблю використовувати метал...
Осучаснену виставу, де головні герої шукають відповіді на важливі питання життя, у Київській опері даватимуть три дні поспіль. Втім усі квитки на вистави вже розпродано. Водночас художній керівник каже: театральна трупа вже готує нове шоу.
Петро Качанов, художній керівник Київського муніципального академічного театру опери й балету для дітей та юнацтва:
Ми тільки завершуємо випуск прем'єри "Піноккія", і одразу ж починаємось готуватись до іншої прем'єри. Це буде класичний балет, класична музика Коса Анадольського.
Нову виставу у Київській опері обіцяють презентувати вже цієї осені.
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