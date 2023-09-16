Перевірка укриттів, яка відбувалась в червні показала, що більшість бомбосховищ в Україні непридатні до використання. Пце в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Дійсно, ще в червні ситуація була складна і та перевірку, яку робило міністерство спільно з органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями показало, що більшість задекларованих про готовність укриттів насправді виявились абсолютно неготовими та непридатними до використання. Одразу після того, відповідно до завдань, які були поставлені РНБО, Президентом України, ми розпочали активну роботу спільно з органами місцевого самоврядування для того, щоб розпочати активно приводити до належного стану всі наші укриття по країні", - зазначив Ткаченко.

Він додав: "Загалом можу сказати, що аналіз інформації та аналіз загалом всіх укриттів, які ми зробили свідчать, що укриття населення України на сьогодні складає близько 61 тисячі об'єктів фонду захистних споруд цивільного захисту. Насправді це дозволяє близько половині населення України сьогодні "покрити". Разом із тим, потрібно нарощувати фонд захистних споруд цивільного захисту і звісно приводити їх до належного стану, чим ми і займаємось".