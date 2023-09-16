У Берліні відбулась акція протесту проти виступу російської співачки [ Редагувати ]
Замість "Браво" вигуки "Ганьба". Масштабна акція протесту проти виступу одіозної російської співачки Анни Нетребко відбулася в Берліні. Демонстрацію провели напередодні ввечері, у день прем'єри опери "Макбет" за участі росіянки.
Хто вийшов на протест? І який захід у цей вечір демонстративно відвідав берлінський сенатор з питань культури? Розкаже Тетяна Логунова.
На прем'єру опери "Макбет" глядачі заходили через бокові двері. Площу перед центральним входом до німецької державної опери заблокували демонстранти з прапорами, транспарантами та гучномовцями. Запрошення до Берліна одіозної Анни Нетребко обурило як українців, які нині мешкають в Берліні, так і жителів німецької столиці.
Ольга, учасниця акції протесту:
Путінські пропагандистки не можуть виступати в демократичному вільному світі. На берлінській сцені. В центрі столиці свободи, так ми Берлін називаємо.
Марія, учасниця акції протесту:
Створюючи такий прецедент, Німеччина показує, що вона підтримує людей, які підтримують тероризм. Нетребко - не та людина, яку зараз треба запрошувати й дозволяти їй виступати.
Беате, учасниця акції протесту:
Це неправильно, що співачка, яка не дистанціювалася від війни, отримала можливість вийти на таку велику сцену. Я хочу нагадати, що німецька державна опера фінансується коштом платників податків.
Нетребко скомпроментувала себе задовго до початку повномасштабної війни. У 2014 оперна діва потрапила під шквал критики за зустріч з колаборантом та лідером проросійських сепаратистів Олегом Царьовим. Вона передала йому мільйон рублів для Донецького оперного театру і позувала з прапором так званої Новоросії. Співачка роками була довіреною особою путіна на президентських виборах. А після повномасштабного вторгнення мовчала місяць. І лише коли найвідоміші оперні театри світу почали скасовувати її виступи, оприлюднила коротку заяву. Мовляв, вона проти війни, з путіним зустрічалася усього кілька разів і не підтримувала жодного російського лідера. Такий лаконічний текст задовольнив керівництво німецької державної опери, але не громадськість.
Єва Якубовська, організаторка акції протесту, активістка організації "Віче":
Не можна дистанціюватися, коли ти не називаєш злочинця насамперед. Не йде вже мова про те, як бути з тим, що людина донатила на театр в окупованому місті. Ми розуміємо, що коли ці гроші отримав Царьов, чи пішли вони на зброю, чи пішли вони в театр - це питання, яке ніколи не буде мати відповіді.
Скасувати виступ Нетребко намагалися українські дипломати та активісти. Петицію з відповідною вимогою підписали понад 40 тисяч жителів Берліна, а діячі культури написали інтенданту опери відкритого листа. Висловилися і політики.
Не переконала Нетребко і мера Берліна. Столичний бургомістр заявив, що дуже критично ставиться до виступу росіянки на сцені німецької державної опери. І шкодує, що вона не дистанціювалася від путіна та його агресивної війни проти України належним чином. Так, щоб переконати громадськість. Утім, зазначив мер: впливати на рішення культурних установ влада міста не може.
Утім, може продемонструвати свою позицію. Поки Нетребко готувалася до виступу, берлінський сенатор з питань культури Джо Чало оглядав виставку фотографій "російські воєнні злочини". Вона проходить в університеті імені Гумбольдта, що розташований якраз напроти будівлі опери. Відвідати експозицію сенатора запросив посол України.
Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:
Пів року я намагався спілкуватися з інтендантом опери. Пояснював йому, чому не варто зараз, під час війни, запрошувати Нетребко в Берлін. Ставив питання: чому, після того, як торік їй відмовили у виступах, Нетребко знову повертається на сцену? Що такого сталося? На жаль, я не отримав чесної й прийнятної відповіді.
Прийти на виставку українські дипломати запрошують і глядачів, які купили квитки на вистави за участі Нетребко. У Берліні у неї заплановані ще три виступи.
по темі
На честь ювілею артисти анонсували новий шоу-проєкт "Ми Українці". Обіцяють: класичні твори заграють сучасними барвами на закордонних концертних майданчиках. Деталі - у Ніни Коломієць.
У Бельгії відбулася світова прем'єра музичного твору, присвяченого пам'яті вбитого росіянами українського письменника. Дитячі вірші зі збірки "Татусева книга" Володимира Вакуленка увійшла до кантати, яку виконали в центрі Брюсселя.
Вона вже в четверте від початку повномасштабного вторгнення з візитом у Києві. Про результати перемовин і коли ж офіційний Берлін нарешті передасть нам далекобійні крилаті ракети "Таурус"?
Німецький Бундесвер намагається стати привабливим роботодавцем для чоловіків та жінок, щоб вирішити проблему гострого дефіциту кадрів. Що армія пропонує німцям та німкеням?
Німецькі самохідні комп'ютеризовані зенітні установки "Гепард". Двадцять чотири години на добу вони захищають наше небо. На їхньому рахунку сотні знищених дронів. Наш наступний матеріал про один із таких підрозділів.