Замість "Браво" вигуки "Ганьба". Масштабна акція протесту проти виступу одіозної російської співачки Анни Нетребко відбулася в Берліні. Демонстрацію провели напередодні ввечері, у день прем'єри опери "Макбет" за участі росіянки.

Хто вийшов на протест? І який захід у цей вечір демонстративно відвідав берлінський сенатор з питань культури? Розкаже Тетяна Логунова.

На прем'єру опери "Макбет" глядачі заходили через бокові двері. Площу перед центральним входом до німецької державної опери заблокували демонстранти з прапорами, транспарантами та гучномовцями. Запрошення до Берліна одіозної Анни Нетребко обурило як українців, які нині мешкають в Берліні, так і жителів німецької столиці.

Ольга, учасниця акції протесту:

Путінські пропагандистки не можуть виступати в демократичному вільному світі. На берлінській сцені. В центрі столиці свободи, так ми Берлін називаємо.

Марія, учасниця акції протесту:

Створюючи такий прецедент, Німеччина показує, що вона підтримує людей, які підтримують тероризм. Нетребко - не та людина, яку зараз треба запрошувати й дозволяти їй виступати.

Беате, учасниця акції протесту:

Це неправильно, що співачка, яка не дистанціювалася від війни, отримала можливість вийти на таку велику сцену. Я хочу нагадати, що німецька державна опера фінансується коштом платників податків.

Нетребко скомпроментувала себе задовго до початку повномасштабної війни. У 2014 оперна діва потрапила під шквал критики за зустріч з колаборантом та лідером проросійських сепаратистів Олегом Царьовим. Вона передала йому мільйон рублів для Донецького оперного театру і позувала з прапором так званої Новоросії. Співачка роками була довіреною особою путіна на президентських виборах. А після повномасштабного вторгнення мовчала місяць. І лише коли найвідоміші оперні театри світу почали скасовувати її виступи, оприлюднила коротку заяву. Мовляв, вона проти війни, з путіним зустрічалася усього кілька разів і не підтримувала жодного російського лідера. Такий лаконічний текст задовольнив керівництво німецької державної опери, але не громадськість.

Єва Якубовська, організаторка акції протесту, активістка організації "Віче":

Не можна дистанціюватися, коли ти не називаєш злочинця насамперед. Не йде вже мова про те, як бути з тим, що людина донатила на театр в окупованому місті. Ми розуміємо, що коли ці гроші отримав Царьов, чи пішли вони на зброю, чи пішли вони в театр - це питання, яке ніколи не буде мати відповіді.

Скасувати виступ Нетребко намагалися українські дипломати та активісти. Петицію з відповідною вимогою підписали понад 40 тисяч жителів Берліна, а діячі культури написали інтенданту опери відкритого листа. Висловилися і політики.

Не переконала Нетребко і мера Берліна. Столичний бургомістр заявив, що дуже критично ставиться до виступу росіянки на сцені німецької державної опери. І шкодує, що вона не дистанціювалася від путіна та його агресивної війни проти України належним чином. Так, щоб переконати громадськість. Утім, зазначив мер: впливати на рішення культурних установ влада міста не може.

Утім, може продемонструвати свою позицію. Поки Нетребко готувалася до виступу, берлінський сенатор з питань культури Джо Чало оглядав виставку фотографій "російські воєнні злочини". Вона проходить в університеті імені Гумбольдта, що розташований якраз напроти будівлі опери. Відвідати експозицію сенатора запросив посол України.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Пів року я намагався спілкуватися з інтендантом опери. Пояснював йому, чому не варто зараз, під час війни, запрошувати Нетребко в Берлін. Ставив питання: чому, після того, як торік їй відмовили у виступах, Нетребко знову повертається на сцену? Що такого сталося? На жаль, я не отримав чесної й прийнятної відповіді.

Прийти на виставку українські дипломати запрошують і глядачів, які купили квитки на вистави за участі Нетребко. У Берліні у неї заплановані ще три виступи.