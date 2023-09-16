До питання стану укриттів. Чи змінюється ситуація на краще після численних перевірок? Як іде процес облаштування сховищ? У рейд по столиці вирушила Олена Логінова. І розкаже далі про результати.

Укриття та бомбосховища. Чи користуються ними кияни під час повітряних тривог?

Так, я спускаюсь в бомбосховище. Це паркінг в новому будинку.

І чи відповідають укриття вимогам безпеки?

Та як насправді має бути оснащене надійне бомбосховище і як їх облаштовують в Києві?

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз ми знаходимось біля бомбосховища в одному з районів столиці. Чи облаштоване воно за всіма вимогами? Зараз нам розкаже пан Володимир, заступник керуючого компанією, яка обслуговує бомбосховище.

Володимир, заступник директора керуючої компанії:

Захисна споруда цивільного захисту розрахована на 350 осіб.

Щоб потрапити в це бомбосховище, не треба шукати ключі або чекати поки його відкриють. На дверях встановлений автоматичний замок і код.

Володимир Баніт, заступник директора керуючої компанії:

Якщо є повітряна тривога, то двері автоматично у сховища відкриті, якщо необхідно також є доступ через магнітний ключ, також відкривається набором кода, також є відеозв'язок з диспетчером, який працює 24/7.

Щоб потрапити в бомбосховище, ми спускаємося двома поверхами нижче у підвал. Тут нещодавно закінчили ремонтні роботи. Тепер, все відповідає вимогам безпеки, каже пан Володимир. І перебувати тут, на відміну від укриття, люди можуть довгостроково по кілька діб.

Володимир Баніт, заступник директора керуючої компанії:

Забезпечене системами водопостачання. У разі якщо навіть буде відсутнє централізоване водопостачання є резервуари питної води, у які можна набирати воду і користуватися. Забезпечене туалетами, умивальник, гаряче водопостачання, відбувається нагрівання електробойлера.

Згідно з вимогами безпеки, крім водопостачання, каналізації, бомбосховище оснащене системою вентиляції, опаленням та електрикою. Під час блекаутів є резервне живлення. І що обов'язково - тут є два входи й виходи. Їх легко знайти по табличках. Нам демонструють ще й третій резервний герметичний вихід - аварійний лаз. У випадку руйнації будівлі через нього можна вибратися на вулицю.

Володимир Баніт, заступник директора керуючої компанії:

- У нас 3 кімнати обладнані, як говорять в технічній документації, "нарами".

Керуюча компанія обслуговує 5 таких бомбосховищ. На решті об'єктів завершуються ремонтні роботи.

Олена Логінова, кореспондентка:

А це укриття однієї з київських шкіл, яке схоже на картинну галерею. Пане Євгене, добрий день, розкажіть, як облаштоване укриття і власне, що це за витвори мистецтва?

Євген Поляков, директор гімназії "Оболонь":

Запропонували нашим діткам і батькам розмалювати наше укриття, кожен клас взяв участь намалювати якийсь малюнок, присвячений нашій рідній Україні. Це малювали дітки разом з батьками - наш герб України.

Ось так впродовж 2,5 місяців діти разом з батьками розмальовували укриття. Тут і зображення марки "Мрія", і пейзажі українського Криму. Але головне - це безпека. Сховище розраховане на 600 дітей. І тут все обладнано для їх перебування під час тривог, каже директор.

Євген Поляков, директор гімназії "Оболонь":

У нашому укритті є два виходи, нова вентиляція, витяжка. Також обладнане водопостачання та електрика, вона працює з генератором і без генератора.

Також укриття забезпечене санвузлами й опаленням на зимовий період. Під час повітряної тривоги діти й весь персонал одразу спускаються сюди. Кожному класу - своє місце.

Світлана Книж, практичний психолог: