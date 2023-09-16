Російські військові обстріляли цивільну автівку в Харківській області. В результаті атаки загинули дві людини.

Інцидент стався на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР.

Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.

На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.