Росіяни обстріляли автомобіль у Харківській області, є жертви [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли цивільну автівку в Харківській області. В результаті атаки загинули дві людини.
Інцидент стався на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР.
Станом на зараз відомо про двох загиблих - чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.
Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.
На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.
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