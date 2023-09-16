На кордоні постійно влаштовують тренування для бійців [ Редагувати ]
Надійний захист кордону напряму залежить від підготовки військових до будь-яких провокацій з боку ворога. На цьому наголошують у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ. Для бійців командири постійно влаштовують тренування, а кількість відеокамер і фортифікаційних споруд у Північній операційній зоні збільшується.
Анатолій Журавльов побував на навчаннях, де українські воїни показали, як готуються до відбиття можливих атак противника.
За легендою навчань, бійці на спостережному пункті біля державного кордону в Чорнобильській зоні зафіксували ворожу диверсійно-розвідувальну групу.
Поки протидиверсійний резерв займає позиції, за обстановкою спостерігають оператори дронів. За допомогою камер відеоспостереження, командири корегують дії бійців.
Далі за сценарієм - зав'язується бій.
По ворогу працює важке озброєння. Бійці здійснюють контрольований підрив мінно-вибухові загородження.
Дії бійців доведені до автоматизму. Вони швидко знешкоджують умовну ДРГ.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Тут тренуються підрозділи Державної прикордонної служби України, а також підрозділи Збройних сил України. Подібні тренування проводяться за планом відповідних командувачів дуже часто - це не менше трьох-чотирьох разів на тиждень. Тому що сили контрдиверсійного захисту мають бути в постійній готовності.
І такий підхід дає результати, кажуть прикордонники.
Позивний "Кузя", прикордонник:
Наше завдання стояло в тому, щоб знищити ворога, коли він буде наступати. Провести допоміжні сектори вогню, тобто знищити ворога в "нуль". Справились на відмінно, але тут залежить від кількості ворога, яка техніка, скільки й все тому подібне. Тобто ми зараз практикуємося, учимося, і нам потім в бою, навіть якщо буде, не дай Боже, буде набагато легше дати опір противнику.
Цього разу на навчаннях присутні представники обласних військових адміністрацій Північної операційної зони.
Сергій Кропивченко, заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації:
Дізнались дуже багато нового, по деяких питаннях є напрацювання. Не тільки в Київській обласній адміністрації, а й в Генеральному штабі, поспілкувалися з Командувачем. Зустріч пройшла дуже плідно і плодотворно.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Ми знаходимося в постійному спілкуванні з очільниками обласних військових адміністрацій. Працюємо над вдосконаленням фортифікаційного обладнання. Предмет сьогоднішньої розмови - це підсилення захисту державного кордону України й насичення його технічними засобами.
І військові, і посадовці зазначають: робота з укріплення кордону постійно триває. Зокрема, у Північній операційній зоні регулярно збільшують кількість камер відеоспостереження.
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