Рубен Варданян, друг Путіна, один з найбільших олігархів Карабахського регіону, та Араїк Арутюнян, колишній глава невизнаної республіки, який фінансував коханку за бюджетні кошти, стали фігурантами "Миротворця". Також ці двоєпублічно підтримали путінську агресію по відношенню до України.

Про це йдеться в статті 5 каналу.

Про що йдеться? Колишній "глава уряду" Варданян, якийобіймав цю посаду за підтримки місцевого прокремлівськогоставленика Араїка Арутюняна, внесений в українську базу посібників російської агресії "Миротворець" як "особа, яка підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронниморганам України чи країн НАТО". Джерело інформації - санкційні списки НАЗК.

Араїк Арутюнян, "екс-президент" вірменськогосепаратистського анклаву в азербайджанському Карабаху, теж внесений до "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет та територіальну цілісність України", також він є «прибічником російсько-фашистськихзагарбників і терористів" і є "співучасником злочинівросійської влади проти України та її громадян".

Наголошується, що "пропутинський псевдопрезидентневизнаної Нагірно-Карабахської Республіки… одним ізперших у лютому минулого 2022р. звернувся до Путіна з привітанням «визнання незалежності» створених росієютерористичних організацій "ЛНР/ДНР". Він відкритопідтримував усі загарбницькі плани Путіна та агресивнийкурс зовнішньої політики Росії. У 2023 за вказівкою Кремля він домігся обрання на свою колишню посаду таку саму маріонетку Самвела Шахраманяна.

Якраз під час "виборів" наступника Арутюняна на посаду «президента» його екс-соратник оприлюднив компромат на свого колишнього боса. З'ясувалося, що екс-глава Арутюнян витрачав з бюджету сепаратистського анклаву мільйони на утримання своєї єреванської коханки. Одкровення чиновника справили в вірменомовних пабликах ефект бомби.

Показово, що поширення цих фактів почалося за 1,5 годинипісля офіційного осуду МЗС України "виборів" протеже Арутюняна як нового "президента". Київ чітко дав зрозумітивсім проксі Кремля на території колишнього СРСР, що їхнітаємниці не секрет для спецслужб України. У розвідці такождодали: оголошені відомості про сепаратистів - лише мізерначастка великого досьє, яке може бути розкрите у будь-яку мить, зокрема у міжнародних ЗМІ.

Після первинного розголосу достовірність компромату на вірменських сепаратистів у Карабаху публічно підтвердивпредставник вірменської діаспорської організації MouvementArménien.