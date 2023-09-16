Єврокомісія дозволяє, але зерно все одно блокують. Польща, Словаччина та Угорщина не пускатимуть до себе українське збіжжя навіть попри офіційне скасування ембарго. Бо вважають, що імпорт українського продовольства не залишає шансів місцевим фермерам.

У Києві ж наголошують: це порушення Угоди про асоціацію та норм і принципів Єдиного ринку. Та обіцяють у разі незгоди окремих країн позиватися до Світової організації торгівлі. Про долю українського агроекспорту вже наступного тижня у Нью-Йорку спробують домовитися президенти Володимир Зеленський і Анджей Дуда.

Тож, які шанси повернути українське зерно на європейські ринки? Розкаже Анна Басова.

Заборону на імпорт нашого збіжжя Єврокомісія скасувала напередодні. Відсьогодні Україна офіційно має право завозити до країн ЄС своє зерно, і відповідна постанова вже на сайті регулятора.

Валдіс Домбровскіс, єврокомісар із торгівлі:

Наразі ми не бачимо викривлення ринку в країнах, що забороняли імпорт українського продовольства. Відтак продовження заборони не має сенсу, це був винятковий запобіжний захід. Блокування ввезення харчів не повинно мати постійний характер.

Щоб не розхитувати місцеві ринки, Україна зобов'язалася контролювати експорт власноруч. Список запланованих заходів треба подати до 18 вересня. І ще протягом місяця впровадити їх у життя. За конструктивне рішення Брюсселю вже подякував президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Зараз важливо, щоб європейська єдність працювала на двосторонньому рівні з сусідами. Щоб сусіди у час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. А якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати.

З не сусідськими рішеннями сусіди не забарилися. Попри рішення Єврокомісії українське зерно і далі не пускатимуть до себе Польща, Угорщина та Словаччина. Про те, що заборону продовжать бодай на національному рівні, Варшава попереджала ще до офіційної заяви ЄС.

Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі:

Ми підтримуємо заборону імпорту до кінця року. Це наша тверда позиція, і ми боронитимемо її навіть усупереч рішенням брюссельських чиновників.

Цивілізованою відповіддю в Україні вважають позов до Світової організації торгівлі - про це раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Та перед цим владнати ситуацію спробують на найвищому рівні. Про доступ українського зерна на польські ринки Володимир Зеленський говоритиме з Анджеєм Дудою. А зустрінуться президенти у Нью-Йорку, де днями розпочнеться 78 Генеральна асамблея ООН.

За кілька днів матиму розмову з президентом Володимиром Зеленським. Україна має зрозуміти нашу позицію. Адже моє завдання - дбати передусім про наші польські інтереси.

Обмеження на ввезення українського зерна Єврокомісія запровадила на початку травня. Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії дозволили не пускати до себе українську пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику. Адже, за словами тамтешніх урядовців, імпорт продовольства шкодить їхнім власним фермерам.

Решта 22 країни-члени ЄС виступили проти продовольчого ембарго. Румунія як один з ініціаторів заборони заявила: шкодує про рішення Брюсселя, але виконувати його буде. А поки запровадила субсидії для своїх аграріїв. І чекає від Києва на список гарантій.