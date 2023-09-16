Робота хірургів чимось схожа на роботу саперів - один невірний рух, і може статися трагедія.

Українські хірурги відзначають сьогодні професійне свято. В умовах війни медики днюють і ночують в операційних. Рятують військових, цивільних, працюють під обстрілами.

Наш наступний сюжет із відділу відновлювальної хірургії Інституту трансплантології імені Шалімова. Там роблять рідкісні операції й Роман Барашев бачив результати.

На місце великого пальця правої руки пацієнту пересадили палець із ноги. Така трансплантація, кажуть хірурги, подія світового рівня, подібні втручання проводять дуже рідко.

Юрій Бовкун, ​боєць 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:

Знаю, що це рідкісна операція, мене зразу попередили, що вона дуже складна. Є певні ризики.

Втрата великого пальця правої руки - це, за словами лікарів, втрата половини функціонала кисті. А відтак, здавалося, тепер не те що на фронт, навіть знайти роботу в тилу буде неможливо. За фахом Юрій - пілот.

Юрій Бовкун, ​боєць 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:

Хочу повернутися після війни до професії. Якщо все складеться, я б дуже хотів, щоб наступний сюжет був з кабіни "боїнга".

Юрія прооперувала бригада лікарів під керівництвом Євгена Симулюка. Хірург дає більш ніж оптимістичний прогноз - Юрій буде літати.

Анатолій Тищенко був важко поранений під Авдіївкою 3 місяці тому. Переніс уже понад 10 операцій на різних ділянках тіла.

Анатолій Тищенко, командир БМП:

Міна зірвалася в радіусі 2-х метрів. Отримав тяжкі поранення кінцівок. Плече, бачите, ліва нога, права нога побита.

Зараз мікрохірурги рятують ногу бійця. Вже відновили відірвані тканини, пересадивши шкіру з бокової поверхні грудини пацієнта.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:

У нас уже 2 тижні після операції - клапоть абсолютно компенсований, теплий на дотик, хороша шкірна реакція. У кінцевому результаті у пацієнта збережеться нижня кінцівка.

Найскладніший етап під час пересадок - зшити артерії та вени, каже Євген Симулик. Це завжди ювелірна робота.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:

Оптичне збільшення різного степеня, яке ми використовуємо для виконання мікрохірургічної операції. Потрібно зафіксуватися в такому положенні, завмерти й не рухатися 2-3 години. Тільки працюючи пальцями кистей, ми виконуємо свої операції.

Щоб відновити життя та повернути пацієнтам надію вже 19 місяців мікрохірурги працюють у режимі підвищеного навантаження.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:

Працюємо на адреналіні. В нас нема часу на передишку. Ми знаходимося в постійному тонусі.

Коли випадає вільний час, діляться досвідом із колегами.

Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:

Навіть коли закінчиться війна у реконструктивних хірургів протягом тривалих років буде велика завантаженість по ліквідації наслідків бойових поранень.

9 із 10 пацієнтів, яких оперують нині в цьому відділі, люди у формі. Бригада Євгена Симулика поставила на ноги вже сотні бійців із найскладнішими травмами.

Анатолій Тищенко, командир БМП:

Я - педагог, викладав українську мову та літературу.

Анатолій після лікування мріє повернутися до викладацької діяльності у рідному Глухові на Сумщині.

Анатолій Тищенко, командир БМП:

Це малюнок, моєї онучки Соні, їй 6 років, вона пішла в перший клас. Я попросив намалювати себе та нашу Перемогу. Велике сонце - це наша перемога.

Робота хірургів чимось схожа на роботу саперів - один невірний рух, і може статися трагедія. Втім вони добре розуміють, що не мають права на помилку. І продовжують щодня рятувати життя тих, хто на собі відчув важкі удари війни.