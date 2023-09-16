День хірурга: як роблять рідкісні операції в Інституті Шалімова [ Редагувати ]
Українські хірурги відзначають сьогодні професійне свято. В умовах війни медики днюють і ночують в операційних. Рятують військових, цивільних, працюють під обстрілами.
Наш наступний сюжет із відділу відновлювальної хірургії Інституту трансплантології імені Шалімова. Там роблять рідкісні операції й Роман Барашев бачив результати.
На місце великого пальця правої руки пацієнту пересадили палець із ноги. Така трансплантація, кажуть хірурги, подія світового рівня, подібні втручання проводять дуже рідко.
Юрій Бовкун, боєць 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:
Знаю, що це рідкісна операція, мене зразу попередили, що вона дуже складна. Є певні ризики.
Втрата великого пальця правої руки - це, за словами лікарів, втрата половини функціонала кисті. А відтак, здавалося, тепер не те що на фронт, навіть знайти роботу в тилу буде неможливо. За фахом Юрій - пілот.
Юрій Бовкун, боєць 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців:
Хочу повернутися після війни до професії. Якщо все складеться, я б дуже хотів, щоб наступний сюжет був з кабіни "боїнга".
Юрія прооперувала бригада лікарів під керівництвом Євгена Симулюка. Хірург дає більш ніж оптимістичний прогноз - Юрій буде літати.
Анатолій Тищенко був важко поранений під Авдіївкою 3 місяці тому. Переніс уже понад 10 операцій на різних ділянках тіла.
Анатолій Тищенко, командир БМП:
Міна зірвалася в радіусі 2-х метрів. Отримав тяжкі поранення кінцівок. Плече, бачите, ліва нога, права нога побита.
Зараз мікрохірурги рятують ногу бійця. Вже відновили відірвані тканини, пересадивши шкіру з бокової поверхні грудини пацієнта.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:
У нас уже 2 тижні після операції - клапоть абсолютно компенсований, теплий на дотик, хороша шкірна реакція. У кінцевому результаті у пацієнта збережеться нижня кінцівка.
Найскладніший етап під час пересадок - зшити артерії та вени, каже Євген Симулик. Це завжди ювелірна робота.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:
Оптичне збільшення різного степеня, яке ми використовуємо для виконання мікрохірургічної операції. Потрібно зафіксуватися в такому положенні, завмерти й не рухатися 2-3 години. Тільки працюючи пальцями кистей, ми виконуємо свої операції.
Щоб відновити життя та повернути пацієнтам надію вже 19 місяців мікрохірурги працюють у режимі підвищеного навантаження.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:
Працюємо на адреналіні. В нас нема часу на передишку. Ми знаходимося в постійному тонусі.
Коли випадає вільний час, діляться досвідом із колегами.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного інституту ім. Шалімова:
Навіть коли закінчиться війна у реконструктивних хірургів протягом тривалих років буде велика завантаженість по ліквідації наслідків бойових поранень.
9 із 10 пацієнтів, яких оперують нині в цьому відділі, люди у формі. Бригада Євгена Симулика поставила на ноги вже сотні бійців із найскладнішими травмами.
Анатолій Тищенко, командир БМП:
Я - педагог, викладав українську мову та літературу.
Анатолій після лікування мріє повернутися до викладацької діяльності у рідному Глухові на Сумщині.
Анатолій Тищенко, командир БМП:
Це малюнок, моєї онучки Соні, їй 6 років, вона пішла в перший клас. Я попросив намалювати себе та нашу Перемогу. Велике сонце - це наша перемога.
Робота хірургів чимось схожа на роботу саперів - один невірний рух, і може статися трагедія. Втім вони добре розуміють, що не мають права на помилку. І продовжують щодня рятувати життя тих, хто на собі відчув важкі удари війни.
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