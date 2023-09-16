І хоч акція вже фінішувала, медики нагадують: кров потрібна й завжди.

У Кропивницькому до Дня міста, якому цієї суботи виповнюється 269 років, ініціювали донорську акцію "Врятуй життя захисника". Впродовж тижня доєднались понад три сотні містян. У такий спосіб вирішили підтримати українських воїнів та водночас відзначити заснування Кропивницького.

Освітяни, держпрацівники, курсанти, поліцейські й просто небайдужі містяни у Кропивницькому донатять кров для цивільних та бійців.

Олена Вергун, жителька Кропивницького:

У наш час дуже важливо, кров потребують багато людей, я це знаю, бо в мене від втрати крові загинув брат рідний, тому я розумію, як це важливо, тому ми підтримали всім департаментом.

Сергій Одорожа, житель Кропивницького:

Зараз у нас війна, тому я вважаю, що це дуже потрібно, і ми як освітяни прийшли допомогти нашим військовим.

Донорська акція до Дня міста тривала впродовж тижня. Підтримали кропивничан і медики.

Роман Соболь, завідувач відділу заготівлі крові станції переливання крові:

Я наразі здаю кров тромбоконцентрат, тромбоцити для пацієнтів, які цього потребують. Мотивація - допомогти, звісно, тобто допомогти людям, які цього потребують, тобто пацієнтам, переселенцям, військовим.

Задонатили кров до Дня міста - понад три сотні людей.

Тамара Русначенко, в.о. гендиректора станції переливання крові:

Таким чином у нас кожен день практично здають кров багато людей, кількість доходить і до ста також. Ця кров іде не тільки цивільним пацієнта нашого міста, області, районним лікарням, а й прифронтовим районам для надання допомоги пораненим захисникам, воїнам ЗСУ.

І хоч акція вже фінішувала, медики нагадують: кров потрібна й завжди.

Тамара Русначенко, в.о. гендиректора станції переливання крові:

Ми закликаємо здавати кров сьогодні й завжди, тому що кров - це дуже потрібна потреба. Кров потрібна для рятування життя наших рятівників.

І додають: один донорський донат може врятувати три життя.