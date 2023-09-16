Екоактивісти зазначають: цього року під час толок знаходили серед сміття й уламки ракет, і залишки снарядів.

Україна має бути чистою, нагадують екоактивісти. Сьогодні у Всесвітній день прибирання одночасно у 24-х регіонах країни проводять толоки. Наш репортаж - з Києва.

Київ. Територія ВДНГ. Однієї з найбільших зон відпочинку у столиці. Сьогодні тут працюють десятки людей, не байдужих до стану довкілля у місті.

Юлія Мархель - лідерка природоохоронної громадської організації:

На сьогодні ми традиційно приєдналися вже вшосте до такої події планетарного масштабу, понад 70 млн активістів в цей день приберуть нашу планету від сміття. Ми вдячні ЗСУ за те, що зараз стоїмо тут і можемо це зробити.

Російські війська вчинили в Україні справжній екоцид - наголошують екоактивісти. У Києві сьогодні очищають від сміття понад двадцять локацій. До роботи долучаються і зірки.

Софія Єгорова - співачка, волонтерка:

Українці - це одна велика сім'я. Де б ми не знаходились, ми маємо турбуватися і піклуватися про навколишнє середовище.

Перед початком прибирання представники організації Червоного Хреста України розповідають учасникам про мінну безпеку! Проводять майстер-клас із надання першої медичної допомоги.

Тетяна Гоєнко - голова товариства Червоного Хреста у Києві:

Перша допомога, мінна безпека - це дуже зараз актуально. Мінна небезпека - ми прибираємо, але не знаємо, які предмети можуть нам потрапляти. Перша допомога - якщо комусь стане зле на вулиці, потрібно знати, якими елементарними методами та правилами можна допомогти тій чи іншій людині.

Екоактивісти зазначають: цього року під час толок знаходили серед сміття й уламки ракет, і залишки снарядів. Втім повну картину засміченості території України зараз оцінити важко.

Килиммен - співак:

Кожен з Вас може зробити невеличкий вклад і зробити наш світ трішки кращим, допомагайте, не лише не смітіть, а й прибирайте.

Екоактивісти наголошують: після закінчення війни нам іще роками доведеться очищати від бруду десятки парків, тисячі гектарів лісів і полів. Аби полегшити собі роботу в майбутньому, радять починати вже сьогодні. Але пам'ятати - прибирання можна влаштовувати лише на безпечній зоні. Там, де стоять таблички про мінну небезпеку, працювати можна лише після того, як цю територію обстежать фахівці ДСНС.