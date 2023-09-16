В Одесі військовослужбовців лікують за допомогою найсучасніших інноваційних методик. При цьому задіюють механізми, які закладені природою в самому організмі людини. Йдеться насамперед про клітинні технології, що пришвидшують регенерацію тканин після надскладних бойових травм. Як це працює - дивіться в сюжеті Андрія Анастасова.

Комбіновані травми кінцівок, внутрішніх органів, а дуже часто ще й серйозні травми обличчя, органів слуху, зору. У поєднанні - все це призводить до того, що організм пораненого бійця втрачає можливість самостійно відновлюватись. Одужання відбувається дуже повільно. І ось тут медики вирішили застосувати клітинні технології, які зарекомендували себе ще у довоєнні часи.

Олександр Корнієнко, провідний хірург:

Бо ми бачили, що воно було в більш здорових людей, які не потребували якогось специфічного лікування, тож ми почали використовувати для поранених, травмованих, і бачимо результат такий самий. Чому не робити?

Медики розповідають, за процеси регенерації (тобто відновлення) в організмі відповідають, зокрема, стовбурові клітини. Це такий собі універсальний інструмент, адже вони здатні замістити собою загиблу клітину.

Володимир Цепколенко, керівник медичного закладу:

Щодня в нашому організмі виробляються стовбурові клітини, які підтримують органи й системи необхідною кількістю клітин, які забезпечують функції печінки, серця, легень, мозку, зору і так далі. І ось коли цих клітин не вистачає, у бійців це проявляється в тому, що дефіцит супроводжується повільним загоєнням, приєднанням вторинної інфекції та появою множинних ускладнень.

Заповнити цей дефіцит можна штучно. У пацієнта, приміром, з кісткового мозку беруть клітинний матеріал, підготовлюють належним чином у лабораторії, а далі чи виготовляють препарати, чи вводять у вигляді ін'єкцій - і все це пришвидшує регенерацію.

Андрій Барковський, військовий лікар:

Якщо порівняти з футболом, наприклад, ви видаляєте кілька гравців з поля, і у вас є зарасні гравці. Ви їх берете, розмножуєте до рівня, який задовольнить, наприклад, тренера, і виводите на поле. І ці гравці - вони по рівню підготовки, як тренер, який знає на будь-якому рівні, ким йому стати: воротарем, захисником чи форвардом.

Таку терапію тут проходить і піхотинець Роман. Важке поранення він отримав рік тому під час визволення Херсонщини.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Ішов бій, і прикривав свого гранатометника, поки він працював. Сам я кулеметник - одну чергу, другу, і виходу не почув, бо якраз наш постріл був з гранатомета, прилетіла міна.

Снаряд розірвався за два метри від бійця. Уламками роздробило щелепу.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Уламки позаду зайшли, і наперед вийшли. Разом з усім, з зубами, воно так і вилетіло. Плюс вибуховою хвилею отримав травму плеча.

Кілька складних операцій вже зробили, попереду - ще нові. А поки, щоб підготуватися до них, клітинні технології зменшують рубці, відновлюють уражені тканини та вирівнюють обличчя.

Андрій Барковський, військовий лікар:

Наша задача - максимально повернути нашому патріоту обличчя таке, яке воно було до травми. Це етапний процес, це не робиться одноразово, але ми докладемо максимальних зусиль для того, щоби це здійснити.

В результаті - терміни лікування скорочуються майже на третину. Якщо ж і цього недостатньо - тут використовують іншу технологію - біоінженерію: коли заміщають вже не просто клітини у тканинах, а органи або частини органів.

Володимир Цепколенко, керівник медичного закладу:

Ми створюємо шкірні еквіваленти, які дозволяють шляхом власних вирощених у лабораторії з невеликого кусочка шкіри, клітин шкіри, створити еквівалентні для закриття ран, їх загоєння.

Все лікування для українських захисників - тут абсолютно безкоштовне. Пацієнтів сюди направляють військові шпиталі.