Кава для Героя. У Рівному Мар'яна Юпаткіна щотижня приходить на могилу свого коханого із філіжанкою кави. Такі зустрічі дівчина називає "побаченнями". Назару Небожинському було всього 23. Хлопець загинув торік на Чернігівщині під час визволення села Нова Басань.

Молодший сержант підбив три ворожі бронемашини й ціною власного життя врятував двадцятьох побратимів. Історію Героя - дивімося далі.

Рівнянка Мар'яна замовляє напої, які раніше пила з коханим Назаром. У цю кав'ярню вони часто заходили.

Мар'яна Юпаткіна, дівчина загиблого військовослужбовця:

Останній раз, коли я його бачила живим, ми тут зустрілись в центрі, і ми прийшли сюди, і ми тут випили каву.

Майже півтора року Мар'яна ходить по каву одна. Її коханий загинув у бою за волю України. Дівчина обов'язково бере два напої. Один несе на рівненський майдан Незалежності до стели зі світлиною її Назара. Йому навіки - 23.

Котику, які в тебе гарні квіточки, скільки їх багато, я тобі принесла нову свіжесеньку каву.

Свої візити до стендів - дівчина називає "побаченнями".

Мар'яна Юпаткіна, дівчина загиблого військового:

Ми ніколи не ходили на побачення. Тому я зараз можу легко назвати те, що я приходжу нарешті на побачення до Назара.

Познайомилася пара в одному з місцевих університетів. Він вчився на механіка, вона - на реабілітолога. Після закінчення бакалаврату Назар підписав контракт із ЗСУ. З 2020 служив у Чернівцях. Брав участь в ООС.

Мар'яна Юпаткіна, дівчина загиблого військовослужбовця:

Він не міг сидіти тут, коли він вже чітко усвідомлював, що відбувається на сході країни. Переживала...

На Буковину збиралась переїхати й Мар'яна. Планували одружитися. Але почалося повномасштабне вторгнення. Підрозділ Назара спочатку вирушив звільняти Київщину, а згодом - Чернігівщину. Загинув 30 березня 2022, коли з побратимами відбивав у росіян село Нова Басань.

Мар'яна Юпаткіна, дівчина загиблого військовослужбовця:

Він мені в обід в середу 30 числа відписав, що все нормально, але багато роботи. Зранку: "Добрий раночок, що ти там?" І в обід я вже кажу: "Назар, скажи що це неправда". Його нема.

Про те, що він загинув як Герой - Мар'яна дізналася згодом з марафону "Єдині новини". Її Назар ціною власного життя врятував побратимів і ціле село від окупації. Він був навідником БМП.

Назар Небожинський підбив три ворожі броні, але гармата, яку знищив останньою, на жаль, встигла поцілити і його.

Щоб дізнатися деталі загибелі сина, батько їздив і в частину, де той служив, і навіть кілька разів був в Новій Басані. Там хлопцеві за подвиг місцеві жителі в річницю смерті у центрі села встановили пам'ятну стелу і на його честь перейменували одну з центральних вулиць. Така ж є тепер і в Рівному. Пан Володимир береже всі нагороди Назара за роки служби.

Але серед цих них, каже, поки немає найвищої - Герой України. Це звання, певен батько, його син заслужив.

Володимир Небожинський, батько загиблого військового:

Його подавали чотири рази на Героя. Не знаю, я був два місяці назад в Києві, попав в штаб сухопутніх військ Сирського, балакав з одним підполковником. Подання четвертий раз лежить в Офісі Президента.

Мар'яна продовжує ходити на "побачення" до свого Назара. Хоч він тепер дивиться на неї лише з фото, дівчина певна - він її чує і підтримує з небес.