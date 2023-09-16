Вдарили одночасно з двох РСЗВ: ЗСУ показали, як нищать ворога на фронті [ Редагувати ]
Українські ракетники та артилеристи вдарили по окупантах з "тандему" 220-мм систем залпового вогню "Ураган" та "Буревій".
Відео ефективної роботи пари РСЗВ показав Генеральний штаб.
Зазначимо, що реактивна система залпового вогню калібру 220 мм БМ-27 "Ураган" була розроблена ще в СРСР. Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.
Реактивна система залпового вогню "Буревій" була розроблена ДП "Шепетівський ремонтний завод" для заміни "Ураганам" та взята на озброєння ЗСУ лише у 2022 році.
"Буревій" може використовувати всі наявні реактивні снаряди для "Ураганів", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю знищення цілей.
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