Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може "розлучитися" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно, коли його запитають про зміст доповіді Європейського парламенту про Туреччину, яка була ухвалена 13 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

"Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччини. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо розлучитися з ЄС, якщо буде потрібно", – зауважив турецький лідер.

У доповіді зазначається, що процес приєднання Туреччини до блоку з 27-ми членів не може поновитися за обставин, які є на даний момент. Також у документі є заклики до Євросоюзу вивчити "паралельні та реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Туреччиною, яка була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років.

Останніми роками переговори щодо вступу до Європейського Союзу зайшли у глухий кут через побоювання блоку щодо порушень прав людини та поваги верховенства закону, повідомляє видання.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявляло, що доповідь Європарламенту містить необґрунтовані звинувачення і забобони, чим показує "поверхневий і недалекоглядний" підхід до зв'язків Анкари з Євросоюзом.