Окрім Запоріжжя, активісти проводять марш прибирання і в інших областях України.

Марш прибирання у Запоріжжі. Активісти долучилися до всеукраїнської екоакції та зібралися на толоку. Прибирали острів Хортиця. Скільки непотребу там виявили - розповість Інна Гогой.

Теплого вересневого ранку запоріжці зібралися на толоку. Всі вони учасники всеукраїнського маршу прибирання. І цього разу розчищатимуть узбережжя Дніпра на Хортиці. Перед роботою рятувальники нагадують правила пожежної та мінної безпеки.

Михайло Муленко, завідувач сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця":

Проводимо інструктаж з техніки безпеки спільно з ДСНС, тому що дуже багато ВНП у нас знаходили після відходу води.

Після інструктажу, роздача інвентаря. Активісти запасаються рукавичками, пакетами для сміття і водою. Працівники нацзаповідника кажуть: роботи вистачить усім. Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, на острові оголилося близько двохсот гектарів узбережжя. Весь непотріб, що роками ховався на дні, опинився на суші.

Михайло Муленко, завідувач сектору охорони природи Національного заповідника "Хортиця":

Здебільшого це сміття або скажемо пляшки, часто биті. Це залишки рибальських снарядів минулих, це різноманітні сітки, тобто сітки не розкладаються, вони капронові й тварини можуть заплутатись. І загалом це залишки металевих конструкцій.

Менше ніж за пів години дехто з учасників вже назбирав по пів мішка сміття.

Серед учасників толоки як досвідчені ековолонтери, так і початківці. Активісти кажуть, такі заходи - можливість провести час на природі й водночас зробити щось корисне.

Олеся Кулик, волонтерка:

Не обов'язково прийти й весь день віддати свого життя на прибирання, навіть якщо одна людина візьме пакет і прибере пляшки, наприклад, це також уже буде велика допомога.

А ще такі спільні прибирання гуртують людей, впевнені активісти.

Орина Ковіненко, волонтерка:

Варто кожному відповідати за навколишнє середовище, кожному до цього долучатися. Це дає найголовніший результат - нашу згуртованість, ми всі разом, і тільки так ми зможемо тил зробити надійним і комфортним для повернення наших військових

Окрім Запоріжжя, активісти проводять марш прибирання і в інших областях України. Загалом планують зробити чистішими території п'яти заповідних локацій.