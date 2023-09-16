Санкції не працюють. росія пристосувалася до рестрикцій і спромоглася налагодити виробництво ракет більше ніж на довоєнному рівні. А набоїв виготовляє всемеро більше, ніж Європа і США разом. Такий резонансний матеріал вийшов в американському виданні "Нью-Йорк Таймз".

Як оцінюють ці підрахунки українська розвідка та експерти? Та чи можливо перекрити потік контрабандних деталей, які москва купує, щоби убивати українців? Розбиралася Ольга Жидецька.

Попри санкції росія нарощує виробництво ракет. І запускає по Україні свіжовиготовлені боєголовки з десятками заборонених для неї деталей. Про це заявив керівник центру досліджень трофейного та перспективного озброєння показував їх в ефірі марафону "Єдині новини".

Олександр Заруба, керівник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння:

Особливо в ракеті Х-101 виявили 53 зразки мікроелектроніки, які є походженням не з росії відповідно. І в цих платах так само. Навіть невеликий розрив у датах виробництва цих двох плат свідчить, що росія пристосовується до санкцій.

Що москва навчилася виготовляти зброю під санкціями - на сполох забили журналісти "Нью-Йорк Таймз".

Напередодні видання опублікувало резонансну статтю, де вказало, що за випуском ракет рф перевищила показники перед повномасштабним вторгненням.

Менш ніж за рік після початку війни росія відновила торгівлю критично важливими компонентами, спрямувавши їх через такі країни, як Вірменія та Туреччина. Американські та європейські регулятори намагалися співпрацювати, щоб обмежити експорт чіпів до росії, але їм було важко зупинити потік через країни, пов'язані з москвою.

В українській розвідці про цю проблему знають. Там кажуть: це серйозний виклик для наших сил безпеки та оборони, і предмет роботи для наших дипломатів з проукраїнською міжнародною коаліцією. Хоча в ефірі наших колег представник ГУР Андрій Юсов навів дещо інші оцінки потужності російського військпрому.

Андрій Юсов, представник ГУ розвідки Міністерства оборони України:

Поточні обсяги виробництва навіть близько не дозволяють повернутися до запасів ракет станом на повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. І до таких обсягів ще в довший період повернутися не зможе. Але, однак, загроза ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі зберігається.

З цією думкою погоджуються й військові експерти. Олександр Коваленко також ставить під сумнів тезу журналістів "Нью-Йорк Таймз" і про виробництво набоїв у росії.

росія зараз виробляє більше боєприпасів, ніж Сполучені Штати та Європа. Загалом Кусті Сальм, високопоставлений чиновник міністерства оборони Естонії, підрахував, що нинішнє виробництво боєприпасів у росії в сім разів перевищує виробництво Заходу.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Некоректне подання інформації у розрізі того, що це майже в 7 разів більше, ніж виробляють країни заходу. Тому що, наприклад, компанія "Рейнметал" в Німеччині на рік виробляють 450 тисяч снарядів різного калібру. А, наприклад, США зараз виробляє на місяць 26 тисяч снарядів. Це 312 тисяч на рік. Це вже аж ніяк не в 7 разів менше російських.

Та експерт наголошує: основна думка статті привернути увагу до шляхів і масштабів, якими росія ввозить комплектуючі. Те, що починалося як контрабанда, нині переросло в повноцінний імпорт, який годі зупинити, якщо не взяти на контроль кінцевих споживачів та компанії-виробників мікросхем та інших деталей.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Умовно кажучи, вона може постачати Еритреї мікросхеми, Еритрея може ретранзит робити в ОАЕ, ОАЕ в Вірменію. А з Вірменії йти до росії. Претензії можуть бути до компанії-прокладки у Вірменії. Але це компанія на один день. Їй нічого не загрожує. А от чомусь та компанія, яка виробляє та продає Еритреї, до неї жодних питань.

Чи означає це що санкції не працюють? Ні, адже потужні економічні важелі загальмували російську економіку, тож грошей на війну у неї дедалі меншатиме. Українські ж дипломати наполягають на посиленні обмежень, які допоможуть залатати контрабандні дірки. Однак виробників різного роду електронних деталей у світі тисячі - всіх не проконтролюєш. Зауважують політологи.

Тарас Загородній, політолог:

Багато деталей є у відкритому доступі, які можуть використовуватись у військовій техніці. А у росії достатньо ресурсів для того, щоби принаймні забезпечити хоча б мінімальну кількість ракет, яку вони можуть виробляти. Для прикладу є Іран. Він знаходиться під значно жорсткішими санкціями довгий час, але балістичну програму - це не зупиняє.

Чи ж є вихід для України? Політологи кажуть: найголовніша запорука нашої безпеки - власний потужний військовий потенціал. Наші спецслужби та розробники вже показали чудеса винахідливості. Коли ж власної зброї буде ще більше і цілитиме по російських військових заводах вона ще влучніше, можливостей для окупантів кошмарити жителів України обстрілами суттєво поменшає.