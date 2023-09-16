Буде відбуватися за новим принципом: в уряді розповіли про індексацію пенсій у 2024 році [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік. У документі закладено і індексацію пенсій і пройде вона за новим принципом.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.
Глава уряду наголосив, йдеться про реалізацію комплексної реформи. В Україні мають намір проіндексувати абсолютно усі пенсії.
Також, повідомив Шмигаль, буде впроваджено спеціальні коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію.
Завдяки цим новаціям, зазначає прем'єр-міністр України, у 2024 році середню пенсію в країні буде підвищено до 6000 гривень.
Також в Україні з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте до 2361 гривень. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, закладеного у проєкт держбюджету на новий рік.
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