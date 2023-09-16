У Токмаку знищено розташування ворожої техніки [ Редагувати ]
Сили оборони знищили місце розташування російської військової техніки у тимчасово окупованому Токмаку.
Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Токмацька прикмета: прильотів більшає - окупантів меншає. Сьогодні в Токмаку, який окупанти перетворили на військову базу, знову було гучно", - написав Федоров.
За його словами, Сили оборони вдарили по місцю базування окупантів та їх техніки. Він також зауважив, що з наближенням лінії фронту до Токмака "прильоти"будуть частіші.
Федоров звернув увагу на те, що цього тижня з міста:
- евакуювали "паспортний стіл", а аусвайси пообіцяли видавати в Мелітополі;
- "героїчно" вивезли співробітників ФСБ та частину так званої "адміністрації".
"На жаль, говорити про те, що окупанти готують "жест доброї волі" не варто. Варто допомагати нашій армії і вірити в перемогу", - підкреслив Федоров.
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