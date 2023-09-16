Віри, Надії, Любові: прикмети та заборони [ Редагувати ]
17 вересня в церковному календарі - день пам’яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
Що не можна робити в цей день
- Заборонено ходити по росі босоніж.
- Жінкам не можна займатися хатніми справами.
- Не дозволено зациклюватися на негативі.
Прикмети в день Віри, Надії, Любові
- Якщо дощова і холодна погода - чекайте на ранню весну;
- Журавлі летять на вирій, буде на Покрову вже мороз;
- Якщо тепла і сонячна погода вказує на холодну зиму;
- Якщо вже почало активно опадати листя - починайте готуватися до похолодання.
по темі
День пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначається кожного року в одну дату - 30 вересня за григоріанським календарем, але цьогоріч вперше відзначатимемо його за новим календарем
Воздвиження Чесного Хреста Господнього приурочене знайденню хреста з розп'яття Ісуса і є одним з дванадцяти великих церковних свят
Одне з найбільших православних свят - Покрова Пресвятої Богородиці
28 серпн християни східного обряду відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці, яке присвячене кінцю земного життя Діви Марії та переходу в Царство Небесне
У четвер, 14 вересня, відповідно до нового церковного календаря, українці східного обряду відзначатимуть Воздвиження Хреста Господнього