США та Данія проведуть навчання в Балтійському морі [ Редагувати ]
Військово-морські сили США в Європі та Збройні сили Данії проведуть спільні навчання в Балтійському морі з використанням сучасної ракетної установки SM-6.
Про це повідомляється на сайті 6-го флоту США.
Навчання стартують 18 вересня, а їхньою ціллю буде покращення навичок із захисту конвоїв.
"Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності", - наголосили у 6-му флоті США.
Зазначається, що ракетна система SM-6 може перехоплювати повітряні загрози, включаючи балістичні ракети на фінальній фазі польоту. Крім цього, вона має здатність високоточного ураження стаціонарних та рухомих морських і наземних цілей.
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