США та Данія проведуть навчання в Балтійському морі

Військово-морські сили США в Європі та Збройні сили Данії проведуть спільні навчання в Балтійському морі з використанням сучасної ракетної установки SM-6.

Про це повідомляється на сайті 6-го флоту США.

Навчання стартують 18 вересня, а їхньою ціллю буде покращення навичок із захисту конвоїв.

"Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника щодо забезпечення регіональної стабільності", - наголосили у 6-му флоті США.

Зазначається, що ракетна система SM-6 може перехоплювати повітряні загрози, включаючи балістичні ракети на фінальній фазі польоту. Крім цього, вона має здатність високоточного ураження стаціонарних та рухомих морських і наземних цілей.