Вранці 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога, Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.