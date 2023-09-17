В Одесі лунали вибухи: що відомо [ Редагувати ]
Вранці 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога, Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.
"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.
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