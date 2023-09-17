Під час ракетної атаки російських окупантів цього ранку силами та засобами протиповітряної оборони в небі над Дніпропетровською областю була збита ворожа крилата ракета.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак та голова обласної ради Микола Лукашук.

Чиновник зазначив, що цей ранок був тривожний і для області, і для всієї країни.

"Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну з них знищили над нашим регіоном", - розповіли в ОВА.

Як уточнили в облраді, вночі війська рф випустили по Україні крилаті ракети з Ту-95мс (що злетіли з аеродрому "Оленья").

"Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК "Схід", - написав Лукашук у Telegram.

Крім того, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Нікопольський район з артилерії. Під удари противника потрапила Покровська сільська громада, по якій загарбники випустили понад півдесятка снарядів.

"Якої шкоди завдано, нині з'ясовують. Втім, головне, люди цілі", - додав глава ОВА.