Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони рф сергієм шойгу. Вони говорили про посилення військової співпраці між країнами.

Зустріч відбулас під час "туру" Кіма по Далекому Сходу росії. Під час переговорів вони обмінялись з Шойгу "конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації".

Крім цього, вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки.