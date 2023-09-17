Кім Чен Ин зустрівся з шойгу: про що говорили [ Редагувати ]
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся з міністром оборони рф сергієм шойгу. Вони говорили про посилення військової співпраці між країнами.
Зустріч відбулас під час "туру" Кіма по Далекому Сходу росії. Під час переговорів вони обмінялись з Шойгу "конструктивними думками щодо практичних питань стосовно подальшого зміцнення стратегічної і тактичної координації".
Крім цього, вони домовились посилити "співробітництво і взаємодію" між збройними силами країн, а також у сферах їх національної оборони і безпеки.
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