Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300, влучили у підприємство [ Редагувати ]
Російська армія в ніч на 17 вересня атакувала Харків. Окупанти застосували зенітні ракети С-300.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Близько 00:30 окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300.
Російські ракети влучили у будівлю цивільного підприємства. На місці "прильоту" сталася пожежа.
Синєгубов не повідомив, чи є постраждалі внаслідок обстрілу.
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