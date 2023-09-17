Генсек НАТО знову закликав готуватися до "тривалої війни" в Україні [ Редагувати ]
Війна росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.
Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.
"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.
Столтенберг наголосив, що всі б хотіли швидкого миру. Але, на його думку, якщо українці припинять боротьбу, то програють росії.
"Але водночас ми маємо визнати: якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде... Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", - додав генсек НАТО.
Він також висловив упевненість, що Україна колись приєднається до альянсу.
"Немає жодних сумнівів, що Україна врешті-решт буде в НАТО", - підкреслив Столтенберг.
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