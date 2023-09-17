Росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі окупантів - Сили оборони [ Редагувати ]
Росія зосередила на Бахмутському напрямку 52 тисячі загарбників. Всього на Східному напрямку перебуває близько 150 тисяч окупантів.
Про це повідомляє керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"52 тисячі особового складу та приблизно 274 танки вони там утримують. Понад тисячу броньованих машин, також 150 артилерійських систем і трохи більше 120 систем реактивного залпового вогню", - сказав він.
За словами речника, всього на Східному напрямку ворог зосередив близько 150 тисячі окупантів та тисячі одиниць техніки.
"Також вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько 3 тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Досить велике угруповування", - додав Євлаш.
Він заявив, що втрати противника на сході перевищують українські втрати у 7-8 разів, що "суперечить будь-якій військовій логіці та науці".
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