Українські фермери зможуть отримати грошову компенсацію за страховку майбутнього врожаю. Нововведення запрацює вже наприкінці вересня. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Ми залучаємо інвесторів, іноземних партнерів, різні організації для того, щоб програми підтримки аграріїв, навіть під час війни, збільшувалися. Цей партнерський симбіоз зараз вкрай необхідний. Адже така консолідація навколо України, дозволяє, зокрема, і нашому агросектору й надалі функціонувати як злагоджений механізм, - повідомив Гайду.

Голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики пояснив, що наразі сільські господарі витрачають власні кошти на страхування. Однак проєкт USAID "Реформування фінансового сектору" забезпечить грантове фінансування для оплати страхування майбутніх врожаїв.

Керівник проєкту Роберт Бонд наголосив, що сума гранту становить понад мільйон доларів, і за попередніми оцінками, програмою страхування майбутнього врожаю зможуть скористатися 220 малих сільськогосподарських виробників.

Ця програма передбачає страхування посівів і майбутніх врожаїв озимої пшениці та ріпаку на всій тривалості вирощування, включаючи період перезимівлі.

В перелік ризиків страхування майбутнього врожаю внесені стандартні страхові ризики: