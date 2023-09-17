Коли середня зарплата досягне 30 тисяч: прогноз [ Редагувати ]
Кабінет Міністрів прогнозує, що протягом наступних трьох років середня зарплата в Україні буде зростати і досягне майже 30 тисяч гривень до 2026 року. Про це йдеться в проєкті бюджету на наступний рік (№10000).
Відповідно до прогнозу Мінекономіки, очікується, що середня місячна заробітна плата працівників, до оподаткування, буде наступною:
Також зазначається, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися:
- 2023 рік - 16,0%,
- 2024 рік - 9,8%,
- 2025 рік - 9,8%,
- 2026 рік - 6,2%.
Таким чином, уповільнення інфляції призведе до зростання і реальних зарплат.
по темі
У ньому є чимало новацій як і чималий дефіцит. Якою уряд бачить економіку України наступного року? Звідки у держскарбниці візьмуться гроші і якими будуть основні показники?
Кабмін затвердив на засіданні проєкт держбюджету на 2024 рік
У четвер, 14 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що відомо з приводу бюджету на наступний 2023 рік
Основним пріоритетом у державному бюджеті на 2024 рік має бути фінансування оборони та безпеки України
Наступного року в Україні планують перерахувати виплати, зокрема пенсії та зарплати. Зростання очікується поступове.