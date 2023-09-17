Кабінет Міністрів прогнозує, що протягом наступних трьох років середня зарплата в Україні буде зростати і досягне майже 30 тисяч гривень до 2026 року. Про це йдеться в проєкті бюджету на наступний рік (№10000).

Відповідно до прогнозу Мінекономіки, очікується, що середня місячна заробітна плата працівників, до оподаткування, буде наступною:

Також зазначається, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися:

2023 рік - 16,0%,

2024 рік - 9,8%,

2025 рік - 9,8%,

2026 рік - 6,2%.

Таким чином, уповільнення інфляції призведе до зростання і реальних зарплат.