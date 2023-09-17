Вночі 17 вересня помер колишній голова адміністрації Херсонської області Геннадій Лагута. Про це повідомили у Херсонській ОВА.

ОВА лише повідомила про "несподівану смерть Геннадія Лагути", не надавши подробиць. За джерелами журналістів, Лагута помер вночі в одній із лікарень у Києві.

Йому було 49 років. З початку повномасштабного вторгнення він був главою Херсонщини.