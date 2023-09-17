У школярів в Україні є можливість отримати безкоштовний ноутбук, однак варто враховувати кілька нюансів. Про це йдеться в повідомленні МОН України.

"Девайси розподіляють пропорційно між цими областями України. У жодної з них немає пріоритету одна над одною", - зазначають в МОН.

Хто першочергово має право на отримання ноутбука:

- малозабезпечені або багатодітні сім'ї;

- внутрішньо переміщені діти;

- діти із особливими освітніми потребами;

- діти з інвалідністю;

- діти, які позбавлені батьківського піклування.

Хто не отримає девайс:

Крім областей, що не потрапили до зазначеного вище списку, ноутбук не зможуть отримати ті українські школярі, які зараз за кордоном.

"Заклади освіти не можуть передавати отримані девайси дітям, які перебувають за кордоном, оскільки одержане обладнання є зареєстрованим майном таких закладів", - зазначають у МОН.