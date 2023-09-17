Українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська (відома під псевдонімом "Тайра") була нагороджена медаллю на Іграх Нескорених 2023 особисто принцем Гаррі. Про це йдеться у повідомленні української команди на Іграх Нескорених.

Цього року син короля Чарльза III та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, виявили активну підтримку українській команді.

Тайрі вручили срібну медаль за друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок у категорії ISD.

Нашу Юлю нагороджували ніхто інші, як герцог та герцогиня Сассекські. Гаррі та Меган вкотре демонструють свою підтримку та радість бачити Юлю на цьогорічних Invictus Games. Радіємо і ми! - йдеться у повідомленні української команди на Invictus Games.

Під час урочистої церемонії нагородження в Дюсельдорфі, Юлія Паєвська ("Тайра") стояла, загорорнушись у прапор України. Принц Гаррі вручив їй медаль і обійняв.