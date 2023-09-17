В Офісі президента натякнули на звільнення Кліщіївки [ Редагувати ]
У Офісі президента натякають на можливе повернення контролю України над Кліщіївкою, розташованою на півдні Бахмута.
Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, опублікував відповідне фото з українськими військовими в неділю, 17 вересня.
Україна завжди повертає своє, - написав він.
На фотографії можна побачити військових з полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії, які тримають у руках український прапор у населеному пункті Кліщіївка. На знімку видно руїни та випалену землю, як наслідок подій, пов'язаних з "русским миром".
Зазначимо, що наразі немає офіційних відомостей від Генерального штабу.
по темі
Наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився
Атаки на окупований Крим будуть продовжуватися в майбутньому
Російські війська там намагаються відбити втрачені позиції. Основні бої тривають в районах Андріївки, Курдюмівки та Кліщіївки. Докладніше про ситуацію на східному фронті - розкажуть наші кореспонденти.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном
Після звільнення села Роботине в Запорізькій області у ЗСУ виникла можливість автоматично звільнити два міста