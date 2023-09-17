У Офісі президента натякають на можливе повернення контролю України над Кліщіївкою, розташованою на півдні Бахмута.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, опублікував відповідне фото з українськими військовими в неділю, 17 вересня.

Україна завжди повертає своє, - написав він.

На фотографії можна побачити військових з полку "Цунамі" та бригади "Лють" Національної Гвардії, які тримають у руках український прапор у населеному пункті Кліщіївка. На знімку видно руїни та випалену землю, як наслідок подій, пов'язаних з "русским миром".

Зазначимо, що наразі немає офіційних відомостей від Генерального штабу.