Україна завершила виступ на Іграх Нескорених з рекордною кількістю нагород [ Редагувати ]
Збірна України тріумфально виступила на Іграх Нескорених 2023, що проходили в місті Дюссельдорф у Німеччині. Українцям вдалося здобути 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".
Це рекордний результат в історії виступів української збірної на Іграх Нескорених як за кількістю нагород, так і за їхнім ґатунком.
У цьому році "синьо-жовті" брали участь у Іграх Нескорених (Invictus Games) вже вчетверте. Ці міжнародні мультидисциплінарні змагання об'єднують колишніх та чинних військовослужбовців, які були поранені або отримали інвалідність в результаті служби.
На Іграх Нескорених 2023 українські спортсмени здобули нагороди в шести видах спорту. Серед найуспішніших дисциплін були веслування на тренажерах, де вони завоювали 11 медалей (4 золоті та 7 срібних), а також плавання (9 медалей: 3 золоті, 3 срібних та 3 бронзові) та стрільба з лука (5 медалей: 3 золоті, 0 срібних та 2 бронзові).
Назар Вознюк, військовослужбовець ЗСУ, став найбільш відомим атлетом української збірної, здобувши шість медалей: чотири золоті та два срібні в плаванні та веслуванні на тренажерах.
Зазначимо, що цьорічні Ігри Нескорених стали шостими за рахунком.
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