Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно визнав мера Херсона, Ігоря Колихаєва, як особу, яка перебуває в полоні. Росіяни викрали його в червні 2022 року. Про це повідомляє "Суспільне".

Інформацію про присвоєння статусу було підтверджено сином Колихаєва. За його інформацією, статус був змінений, коли росія включила мера до списку полонених.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - сказав Святослав Колихаєв.