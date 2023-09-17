Червоний Хрест офіційно надав статус полоненого меру Херсона [ Редагувати ]
Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно визнав мера Херсона, Ігоря Колихаєва, як особу, яка перебуває в полоні. Росіяни викрали його в червні 2022 року. Про це повідомляє "Суспільне".
Інформацію про присвоєння статусу було підтверджено сином Колихаєва. За його інформацією, статус був змінений, коли росія включила мера до списку полонених.
"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - сказав Святослав Колихаєв.
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